Basket ONLINE: Výtečná první půle. USK si proti Galatasarayi vybudoval náskok

17:43
Basketbalistky ZVVZ USK Praha zápolí ve čtvrtečním 4. kole nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul, na hřišti Galatasaraye Istanbul. Tým trenéra Martina Bašty útočí na šesté vítězství v tomto ročníku, kterým by posílil šance na jedno ze čtyř postupových míst ze skupiny E. Utkání v Turecku sledujte od 18.00 v podrobné online reportáži.

Kanadská křídelnice Bridget Carletonová z USK Praha během utkání s Gdyní v Eurolize. | foto: ZVVZ USK Praha

Pražanky se pokusí navázat na úspěch z minulého týdne, kdy deklasovaly doma Flammes Carolo 98:55. Po páté výhře se udržely v kontaktu s hlavními soupeři v boji o postup. Se čtvrtým Schiem mají shodně 14 bodů, ale zatím horší vzájemné skóre. Za třetím Bourges zaostávají o bod.

ONLINE: Galatasaray vs. USK Praha

Utkání ženské Euroligy sledujte podrobně.

„Když vyhrajeme zbylé tři zápasy, tak postoupíme do play off. To je jednoduchá matematika. Takže musíme udělat vše pro to, abychom na palubovce Galatasaraye odehráli co nejlepší zápas a odvezli si odtamtud vítězství. Samozřejmě to ale bude extrémně těžký zápas,“ uvedl Bašta.

České šampionky chtějí proti Galatasarayi napodobit prosincové domácí vítězství 64:55. Tureckému týmu uštědřily dosud jedinou porážku v tomto ročníku soutěže. Historicky mají proti němu bilanci šesti výher a 11 porážek.

Na rozdíl od prvního vzájemného zápasu má USK k dispozici americkou pivotku Brionnu Jonesovou. Ta poprvé zasáhla do tohoto ročníku Euroligy před týdnem proti Carolu, kdy dala 14 bodů. Střelecky se tehdy blýskla Kanaďanka Bridget Carletonová, která nastřílela 29 bodů. Devíti trojkami stanovila euroligový rekord.

Praha, moje srdcovka! A naše ostrostřelba? Ušetřila mi práci, zářila americká hvězda

„Jednoznačně jsme teď silnější než v prvním vzájemném zápase. Ten tým bude hrát jinak. Jsem přesvědčený o tom, že naše hra může být jen lepší. Přítomnost Brionny je velmi důležitá. Už jen to, že se ukáže na hřišti, tomu okamžitě pomůže,“ prohlásil Bašta.

Nejlepší střelkyní USK zůstává s průměrem 15 bodů na zápas francouzská kapitánka Valériane Ayayiová. V dresu Galatasaraye, který už má jistý postup, je nejproduktivnější hráčkou Maďarka Dorka Juhászová (13,5). V týmu působí i bývalá kapitánka USK Praha Teja Oblaková. Slovinská rozehrávačka má průměr 11 bodů a 4,4 asistence na zápas.

Teja Oblaková se do Prahy vrátila jako hráčka Galatasaray, vítá ji Marek Kučera, manažer USK.

Po utkání v Istanbulu čekají na hráčky USK ve skupině E ještě dva zápasy. Příští týden (28. ledna) budou hostit Schio, proti němuž se pokusí smazat i vzájemné negativní skóre minus 21 bodů. Nadstavbu zakončí na palubovce Carola.

„Abychom nemuseli spoléhat na někoho jiného a mohli si to uhrát sami, tak potřebujeme teď vyhrát. To zvedá tlak na zápas ještě do větších výšin a musíme tam obětovat úplně vše,“ uvedl Bašta.

