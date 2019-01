Konec krize, nebo její prodloužení? USK bude v Bourges hájit druhé místo

Pro svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové je zápas o to důležitější, že se potřebují zvednout po dvou předchozích domácích porážkách s Orenburgem a Schiem.

„Nevím přesně, co se stalo. Teď nás čekají těžké zápasy s Bourges a Jekatěrinburgem. Po sérii vítězství ze začátku sezony se to otočilo a musíme to otočit zase zpátky,“ řekla Hejková.

Utkání proti Bourges bude o to složitější, že doma je francouzský celek velmi silný. Ze čtyř zápasů prohrál na vlastní palubovce jen s lídrem skupiny Jekatěrinburgem, a to jen o čtyři body v prodloužení. Vyrovnaný byl i první vzájemný zápas na USK, který Pražanky rozhodly až na začátku poslední čtvrtiny a vyhrály 88:80.

Klíčovou postavou Bourges je Marine Johannésová, která patří mezi největší hvězdy soutěže. V průměru dává přes 16 bodů na zápas a má čtyři asistence. Mezi další důležité hráčky patří rozehrávačka Cristina Ouvinová, Nayo Rincocková-Ekunweová, Katherine Plouffeová a mladá pivotka Alexia Chartereauová.

Pokud by české mistryně prohrály, byla by to jejich nejdelší šňůra porážek v Eurolize po dvou letech. Naposledy na jaře 2017 prohrály čtyřikrát po sobě, přesto postoupily do Final Four.

Utkání v Bourges začne ve středu ve 20:00.