Basketbalistky USK čeká v Eurolize bitva o druhé místo v Polkowicích

Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu v Evropské lize souboj o průběžné druhé místo v základní skupině A. Od 19:00 se svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové představí na palubovce polských Polkowic a pokusí se jim oplatit domácí porážku 80:83 z poloviny listopadu. Pokud by se jim to podařilo, posunuly by se z třetího místo před své soupeřky.