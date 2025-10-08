Basket ONLINE: Šampionky v akci. USK chybí lehkost, v Eurolize bojuje s Bourges

Basketbalistky USK se na start prestižní soutěže naladily vítězstvím v evropském Superpoháru. Francouzský celek Villeneuve-d’Ascq porazily 86:77.
ONLINE: Tango Bourges vs. ZVVZ USK Praha
Utkání Euroligy sledujte podrobně.
K triumfu velkým dílem přispěla Pauline Astierová, která ve středu večer hraje speciální zápas. Právě v Bourges totiž vstoupila do dospělého basketbalu a pražský celek je jejím teprve druhým seniorským angažmá.
Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit
Z dalších letních akvizic ze zahraničí bude mít trenér Bašta k dispozici také francouzskou reprezentantku Janelle Salaünovou a dvojici Američanek – Makaylu Timpsonovou a Kaitlyn Chenovou.
Dalšími soupeřkami Pražanek jsou ve skupině Girona a Gdyně.