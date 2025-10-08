Basket ONLINE: Šampionky v akci. USK chybí lehkost, v Eurolize bojuje s Bourges

Autor: ,
Sledujeme online   19:45aktualizováno  20:36
USK v jiném hávu. Úřadující šampionky basketbalové Euroligy vstupují do nového ročníku s omlazenou sestavou i novým koučem Martinem Baštou. Jak se Pražankám povede úvodní utkání skupiny A, ve kterém bojují na francouzské půdě s Bourges? Od 20.00 sledujete podrobnou online reportáž.
Fotogalerie2

Francouzská rozehrávačka Pauline Astierová ze ZVVZ USK Praha během evropského Superpoháru. | foto: ZVVZ USK Praha

Basketbalistky USK se na start prestižní soutěže naladily vítězstvím v evropském Superpoháru. Francouzský celek Villeneuve-d’Ascq porazily 86:77.

ONLINE: Tango Bourges vs. ZVVZ USK Praha

Utkání Euroligy sledujte podrobně.

K triumfu velkým dílem přispěla Pauline Astierová, která ve středu večer hraje speciální zápas. Právě v Bourges totiž vstoupila do dospělého basketbalu a pražský celek je jejím teprve druhým seniorským angažmá.

Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit

Z dalších letních akvizic ze zahraničí bude mít trenér Bašta k dispozici také francouzskou reprezentantku Janelle Salaünovou a dvojici Američanek – Makaylu Timpsonovou a Kaitlyn Chenovou.

Dalšími soupeřkami Pražanek jsou ve skupině Girona a Gdyně.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Chomutov vs. PejaBasketbal - 1. kolo - skupina F - 8. 10. 2025:Chomutov vs. Peja //www.idnes.cz/sport
Živě58:61
  • -
  • -
  • -
Bourges vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 1. kolo - skupina A - 8. 10. 2025:Bourges vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
Živě27:28
  • 3.00
  • 12.00
  • 1.45
Braine vs. Žabiny BrnoBasketbal - 1. kolo - skupina A - 8. 10. 2025:Braine vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
Živě41:42
  • 3.20
  • 14.00
  • 1.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Basket ONLINE: Šampionky v akci. USK chybí lehkost, v Eurolize bojuje s Bourges

Sledujeme online

USK v jiném hávu. Úřadující šampionky basketbalové Euroligy vstupují do nového ročníku s omlazenou sestavou i novým koučem Martinem Baštou. Jak se Pražankám povede úvodní utkání skupiny A, ve kterém...

8. října 2025  19:45,  aktualizováno  20:36

Kometa na vedoucí tým Ligy mistrů nestačila. Od Ilvesu schytala pět gólů

Aktualizujeme

Kometa se po měsíční pauze vrátila do koloběhu hokejové Ligy mistrů, před domácími fanoušky si však představovala lepší zápas. Vítěz extraligy se proti finskému týmu Ilves Tampere zvládl bránit pouze...

8. října 2025  17:50,  aktualizováno  20:30

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o...

8. října 2025  19:59,  aktualizováno  20:14

Modriče čeká česká premiéra: Je hezké být v Praze. Už si prohlédl stadion

Ten dotaz iDNES.cz pobavil jeho i vedle sedícího trenéra Zlatka Daliče. Nechybělo Lukovi Modričovi, že během své skvělé a dlouhé profesionální kariéry ještě nikdy v Česku fotbal nehrál? „Všechno je...

8. října 2025  20:02

Plzeň - Mladá Boleslav 2:0. Malík udržel nulu a domácí jdou do čela tabulky

Dohrávka 12. kola hokejové extraligy nabídla zápas Plzně s Mladou Boleslaví. Po bezgólové první třetině se v úvodu té druhé dostali do vedení domácí díky Mikku Petmanovi, následně zvýšil Petr...

8. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:01

Nový trenér basketbalistů Bartoň: Na ME chyběl správný náboj, Balvín se nevrátí

Necelé dva měsíce odpočítává nový trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň do prvního zápasu. Než s týmem vstoupí do bojů o světový šampionát v roce 2027, řeší hlavně to, jestli v národním týmu...

8. října 2025  18:12

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

8. října 2025  17:34

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

8. října 2025  17:15

Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

Pošesté v samostatné historii se čeští fotbalisté postaví Chorvatům, které ještě nikdy neporazili. Ale poprvé je vyzvou doma. „Přesně to nám může pomoct. Budeme mít podporu našich fanoušků,“...

8. října 2025  17:05

Loutka Pešír ven! bouří se kotel Mostu. Zákeřná kampaň, zastal se ho primátor

Nejsi vítán! Proti Tomáši Pešírovi, novému řediteli třetiligového fotbalového Mostu, se hned po jeho nástupu obrátili vlajkonoši Baníku, sdružení pod hlavičkou Ultras 1909. Kotel zveřejnil na...

8. října 2025  15:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Není to fér! Nemá tu co dělat. Napětí mezi piloty McLarenu roste, ohrozí boj o titul?

I kdybyste se dívali velmi pozorně, nenajdete ho. Zatímco ostatní v oranžovém oslavovali na pódiu triumf v Poháru konstruktérů, Oscar Piastri už v mixzóně poskytoval rozhovory. Šlo o záměr? Projev...

8. října 2025

Linec? Zatím nejlepší rozhodnutí v kariéře, říká brankář Baier. Chce se poprat o Plzeň

Úspěšný podzim zažívá fotbalový brankář Viktor Baier. Probojoval se do reprezentace do 21 let a daří se mu v rakouském FC Blau-Weiss Linec, kde hostuje z Viktorie Plzeň. Tento týden se s národním...

8. října 2025  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.