Žabiny o poslední naději. Jen výhra z haly Landes je udrží ve hře

Aktuálně Brňanky uzavírají pořadí ve skupině E s bilancí 3-7. Soupeř má po pěti výhrách i porážkách a drží poslední postupové místo. České vicemistryně potřebují k postupu porazit na závěr i Salamanku, s kterou ve Španělsku prohrály 58:64. Navíc by Landes nesmělo příští týden uspět na hřišti dosud neporaženého Mersinu.

„Postupové počty jsou jasně dané a přehledné. Pro nás je to výhoda, že nemusíme nijak kalkulovat a můžeme se soustředit pouze na vlastní výkon. Cítím z týmu odhodlání se o výhru porvat. Ostatně nám ani nic jiného nezbývá,“ řekl ČTK Pruša.

Právě proti Landes získaly Žabiny zatím jedinou výhru v nadstavbové části. Uspěly tehdy díky velké bojovnosti a nasazení. „Z toho zápasu si vezmeme ponaučení a podle toho budeme hráčky připravovat, ale velmi náročné bude naladit hráčky psychicky,“ uvedl Pruša.

Soupeř totiž v celé sezoně spoléhá na bouřlivé a specifické domácí prostředí. Ve francouzské lize je sice až na sedmém místě, ale doma prohrál jen jednou. Stejně jako v Eurolize, kdy v jeho hale zvítězil jen Mersin.

„Musíme zvládnout a uhlídat dva faktory. Jednak fyzické pojetí jejich basketu v čele s německou reprezentantkou Luisou Geiselsöderovou a jednak vlastní hlavy, aby holky nepodlehly atmosféře zaplněné haly,“ prohlásil Pruša.

Tým odletěl do Mont de Mersan, kde Basket Landes sídlí, už v pondělí, trenér má k dispozici kompletní kádr. Český mistr USK Praha má v 5. kole po odstoupení Polkowic volno, nadstavbovou fázi už s jistotou postupu do play off zakončí příští týden doma se Zaragozou.