Neztratit se v hale. Basketbalistky USK čeká v Györu i nezvyklá výzva

„Györ je po dlouhé době znovu v Eurolize. Jeho tým pro nás není příliš známý, ale v dnešní moderní době víme, jaké hráčky nás čekají. Vše závisí spíše na nás a našem výkonu,“ řekla trenérka Natália Hejková. „Od minulého týdne jsme sehrály další zápas. Věřím, že každé další utkání bude od nás lepší a tým si bude více sedat dohromady,“ doplnila slovenská trenérka.

Pražanky zahájily letošní ročník Euroligy domácím vítězstvím nad francouzským Landes 85:63. Minutý týden ale prohrály v Polkowicích 68:75. Už tehdy se musely obejít bez rozehrávačky Oblakové a křídelnice Ayayiové. Obě laborují se zraněným kotníkem.

„Pokračujeme v podobném složení a klepeme si pověrčivostí na hlavu, aby už nikdo další marodku nerozšířil. To by bylo velmi citelné. Uvidíme, zda se obě hráčky stihnou zapojit zpět do Vánoc,“ uvedla Hejková.

České mistryně se vydaly do Györu autobusem. Po utkání v Maďarsku je čeká příští týden v Eurolize další venkovní zápas, tentokrát na hřišti španělské Salamanky.

Valériane Ayayiová z USK Praha střílí na koš Landes.

„Naše skupina je složená z týmů, kde bude cestování velmi komplikované. Tohle je jedno ještě z těch jednodušších, neboť sedneme do autobusu a oddáme se vlnám z D1 na D2,“ podotkla Hejková. „Nepříjemný je ale náš momentální stav. Věřím proto, že už nám více pomůže Emese Hofová, která teď hrála více minut v české lize. Potřebujeme uhrát body, abychom po této výjezdové etapě co nejméně ztratili,“ řekla Hejková.

Györ na první vítězství v tomto ročníku soutěže čeká. Nejprve prohrál po prodloužení na hřišti francouzského Villeneuve 92:93 a před týdnem nestačil doma na italský Virtus Boloňa 74:85. Spoléhá se například na britskou pivotku Kristine Anigweovou, americkou rozehrávačku Diamond Millerovou nebo Maďarku Cyeshu Goreeovou.

„Mají tam Američanky, které hrají dost typickým způsobem. Musíme si dát pozor na jejich dravost. Jsou nastavené na to, že chtějí dávat koše, a do toho je jejich tým namíchaný Maďarkami. Podařilo se jim složit celkem slušný celek,“ podotkla Hejková. „Prostředí je také dost nepříjemné. Je to velká hala, která je uzpůsobená házené, která je v Györu velmi populární. Týmy se tam trochu ztrácí, což je výhoda pro domácí,“ dodala Hejková.