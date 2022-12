S posilami na obou stranách. Duel na Fenerbahce ukáže sílu Pražanek

„Tým je takřka v plné sestavě a návrat některých hráček nám hodně pomohl. Je to znát i na tréninku. Optimismus hráček je evidentní,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková, která postrádá jen dlouhodobě zraněnou Emese Hofovou a Veroniku Šípovou.

Reprezentantka Voráčková se vrací po zranění kolena, americká opora a letošní mistryně světa Jonesová zase vyléčila natržený sval v noze. „Škoda, že jsme letos ještě v této sestavě nehrály, takže uvidíme, jak nám to půjde. Výhledově je ale fajn, že jsme zase spolu,“ doplnila Hejková.

Fenerbahce - USK středa 17.00 online

USK se pokusí po reprezentační pauze napravit poslední domácí porážku s Polkowicemi (80:83).

Pražanky jsou zatím s bilancí 3:1 o skóre v čele tabulky právě před polským rivalem a Valencií. Fenerbahce je s bilancí 2:2 páté. Prvních šest týmů od sebe dělí jen jedno vítězství, do čtvrtfinále postoupí čtyři nejlepší.

„Stále je teprve začátek soutěže. Bereme to tak, že Fenerbahce je a bude až do konce Euroligy jedním z favoritů na vítězství. Ačkoliv neměly dobrý začátek, zápas od zápasu jsou stále lepší,“ uvedla Hejková.

Vítězky z roku 2015 se pokusí proti Fenerbahce přerušit sérii tří vzájemných porážek. Naposledy neuspěly v Istanbulu v semifinále posledního Final Four, kdy prohrály 74:83. USK poté skončil čtvrtý, turecký tým zase nestačil ve finále na Šoproň a obsadil druhé místo.

Hlavní oporou Fenerbahce je americká podkošová hráčka Natasha Howardová se střeleckým průměrem 20,8 bodu na zápas. Zdatně jí sekunduje krajanka Kayla McBrideová (18,5). Trenérka Marina Maljkovičová mohla v posledním duelu s Virtusem Boloňa počítat i s belgickou pivotkou Emmou Meessemanovou. Do týmu se s postupující sezonou zapojí i další velké hvězdy Breanna Stewartová či Satou Saballyová.

„Oproti minulé sezoně mají trochu jiný tým. Uvidíme, jak to dopadne. Fenerbahce doma musí, my můžeme,“ podotkla Hejková.

Přestože USK opustila během reprezentační pauzy Američanka s makedonským pasem Merritt Hempeová, české mistryně mohou poprvé zařadit Britku Fágbénléovou. Třicetiletá podkošová hráčka přišla z turecké Cukurovy. „Může nám velmi pomoct. Nebude to jen na Alysse Thomasové nebo Jonesové, ale budou mít pod košem pomocnici. Je to rychlá hráčka a naše hra by jí mohla vyhovovat,“ dodala Hejková.

Utkání v Istanbulu začne ve středu v 17:00.