„Je to extrémně důležitý zápas pro naši mentalitu do dalších utkání. Kdybychom hráli ve středu špatně, tak nás to může seknout do hlavy a potom se můžeme dalšími zápasy protrápit. Potřebujeme odehrát bez jakéhokoliv podcenění dobrý zápas a pak si to na férovku rozdat s dalšími týmy,“ řekl ČTK trenér Martin Bašta.
Pražanky si zkomplikovaly boj o jedno ze čtyř postupových míst před Vánoci, kdy prohrály v hale Schia 78:99. Nyní jim patří nepostupová pátá příčka. Na třetí Schio ztrácejí bod a ještě je s italským týmem čeká odveta. Horší vzájemné skóre mají české mistryně i se čtvrtým Bourges, které má rovněž o bod více. Carolo uzavírá tabulku skupiny E s bilancí 2-6.
ONLINE: USK Praha – Flammes Carolo Ardennes
Utkání nadstavbové skupiny ženské Euroligy od 19 hodin v reportáži
Pražanky si hodně slibují od opory z minulých sezon Jonesové. Třicetiletá pivotka a jedna ze strůjkyň loňského triumfu USK v Eurolize se k týmu připojila po Vánocích.
„Myslím, že nám extrémně pomůže. Budeme mít zase dominantního pivota pod košem a celá hra bude vyváženější. Ne, že by (Emese) Hofová nebyla dominantní, ale síla Brionny pod košem je přece jen očividná a soupeři si na ni budou muset dávat pozor. Tím se nám otevře ve hře spousta prostoru, který budeme moci lépe využívat,“ uvedl Bašta.
České šampionky povzbudily v novém roce i dvě jasné ligové výhry. Nejprve zvítězily v Chomutově nad Levharticemi 109:42, poté porazily doma SBŠ Ostrava 112:42. „Měli jsme dlouhou pauzu, trochu jsme si odpočinuli a vlétli do toho zostra. Týden bez Euroligy jsme využili k tomu, že jsme tvrdě trénovali, takže věřím, že to v těžkých fázích v Eurolize zužitkujeme a zabojujeme o postupová místa do play off,“ řekl Bašta.
Vedle Jonesové budou Pražanky znovu spoléhat na kapitánku Valériane Ayayiovou, která je s průměrem 15,9 bodu na zápas nejlepší střelkyní. Dvojciferně skórují také Pauline Astierová, Janelle Salaünová (obě 11,6), Hofová (10,6) a Bridget Carletonová (10,0). V dresu Carola je nejproduktivnější hráčkou Isabelle Struncová (10,9).
„Nemají tam žádnou velkou hvězdu, ale jsou to dobré týmové hráčky. Určitě si musíme dát pozor na jejich agresivní obranu, hrají velmi aktivně. Věřím, že ale máme dost kvalitní hráčky na to, aby si s tím poradily, hrály chytře a rychle je překonávaly do jednoduchých pozic,“ doplnil Bašta.