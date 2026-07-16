USK po loňském historicky druhém triumfu v Eurolize v minulé sezoně vypadl v sérii o postup do čtvrtfinále po porážce se Zaragozou 0:2 na zápasy. S Bourges se české šampionky utkají ve skupině podruhé za sebou. V minulém ročníku vyhrály venku 77:57, ale doma utrpěly debakl 43:78. Nová sezona začne 14. října.
Oba brněnské celky budou v případě postupu hrát finále kvalifikace ve středu 30. září venku. Žabiny na hřišti maďarského DVTK Miškovec a KP Brno v Benátkách.
Triumf by pro vicemistrovské Žabiny znamenal účast v euroligové skupině B s Galatasarayem, Schiem a Mechelenem, na Královo Pole případně čekají v céčku Fenerbahce, Valencia a Rapid Bukurešť.
V případě neúspěchu v kvalifikaci Euroligy se týmy zařadí do FIBA Eurocupu.
Žabiny by se při vyřazení s Crvenou Zvezdou představily ve skupině A s francouzským Charnay, kyperským AEL Limassol a HBA Helsinky. V případě porážky ve finále kvalifikace by se zařadily do skupiny E se španělským Hozono Global Jairis, řeckým Panathlitikosem Sykeon a chorvatským ZKK Brod Na Savi.
Hráčky KP Brno by při porážce s Carolem hrály ve skupině G s italským celkem Magnolia Campobasso, Nyonem a Cinkarnou Celje. Kdyby vypadly až s Benátkami, představily by se ve skupině F s TTT Riga, Universitateou Kluž a vítězem kvalifikace mezi izraelským Elitzur Ramla a řeckým Proteas Vulas.
Jasno o soupeřích ve FIBA Eurocupu mají další dva čeští zástupci. DSK Basketball Brandýs se ve skupině B utká s francouzským Villeneuve D’Ascq, Besiktasem a izraelským Maccabi Bnot Ašdod a SBŠ Ostrava ve skupině K s německým týmem Rutronik Stars Keltern, bulharským BC Montana 2003 a s jedním z neúspěšných celků z finále kvalifikace Euroligy mezi Gironou, Emlakem Konut a Panathinaikosem.
V kvalifikaci se ještě budou ucházet o účast Levhartice Chomutov, které vyzvou francouzský tým C’Chartres. Pokud uspějí, zařadí se do skupiny L se španělským týmem Meins Avenida ze Salamanky, belgickým Namurem a Ružomberkem.
Los Euroligy basketbalistek
Skupina A: Zaragoza, Landes, Athinaikos Qualco, vítěz kvalifikace Šoproň/Kibirkstis/Poznaň.
Skupina B: Galatasaray, Schio, Mechelen, vítěz kvalifikace Miškovec/Žabiny Brno/CZ Bělehrad.
Skupina C: Fenerbahce, Valencie, Rapid Bukurešť, vítěz kvalifikace Benátky/Carolo/KP Brno.
Skupina D: USK Praha, Bourges, Lublin, vítěz kvalifikace Girona/Panathinaikos/Emlak Konut.