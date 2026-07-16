USK míří v Eurolize do Bourges, Žabiny zahájí kvalifikaci proti Crvené zvezdě

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  12:48

Pauline Astierová z USK Praha přihrává v zápase Euroligy proti Bourges. | foto: FIBA

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se utkají v Eurolize v základní skupině D s polským Lublinem, francouzským Bourges a účastníkem kvalifikace, kterým bude Girona, turecký Emlak Konut, nebo Panathinaikos Atény. V semifinále kvalifikace přivítají Žabiny Brno ve středu 23. září Crvenou zvezdu Bělehrad a KP Brno se představí na hřišti francouzského Flammes Carolo. Rozhodl o tom los v Mnichově.

USK po loňském historicky druhém triumfu v Eurolize v minulé sezoně vypadl v sérii o postup do čtvrtfinále po porážce se Zaragozou 0:2 na zápasy. S Bourges se české šampionky utkají ve skupině podruhé za sebou. V minulém ročníku vyhrály venku 77:57, ale doma utrpěly debakl 43:78. Nová sezona začne 14. října.

Oba brněnské celky budou v případě postupu hrát finále kvalifikace ve středu 30. září venku. Žabiny na hřišti maďarského DVTK Miškovec a KP Brno v Benátkách.

Triumf by pro vicemistrovské Žabiny znamenal účast v euroligové skupině B s Galatasarayem, Schiem a Mechelenem, na Královo Pole případně čekají v céčku Fenerbahce, Valencia a Rapid Bukurešť.

Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno zakončuje na královéhradecký koš, brání ji Natálie Vlachová.

V případě neúspěchu v kvalifikaci Euroligy se týmy zařadí do FIBA Eurocupu.

Žabiny by se při vyřazení s Crvenou Zvezdou představily ve skupině A s francouzským Charnay, kyperským AEL Limassol a HBA Helsinky. V případě porážky ve finále kvalifikace by se zařadily do skupiny E se španělským Hozono Global Jairis, řeckým Panathlitikosem Sykeon a chorvatským ZKK Brod Na Savi.

Hráčky KP Brno by při porážce s Carolem hrály ve skupině G s italským celkem Magnolia Campobasso, Nyonem a Cinkarnou Celje. Kdyby vypadly až s Benátkami, představily by se ve skupině F s TTT Riga, Universitateou Kluž a vítězem kvalifikace mezi izraelským Elitzur Ramla a řeckým Proteas Vulas.

Jasno o soupeřích ve FIBA Eurocupu mají další dva čeští zástupci. DSK Basketball Brandýs se ve skupině B utká s francouzským Villeneuve D’Ascq, Besiktasem a izraelským Maccabi Bnot Ašdod a SBŠ Ostrava ve skupině K s německým týmem Rutronik Stars Keltern, bulharským BC Montana 2003 a s jedním z neúspěšných celků z finále kvalifikace Euroligy mezi Gironou, Emlakem Konut a Panathinaikosem.

Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo). Domácí Kateřina Bartoňová se probíjí přes Jacairu Allenovou.

V kvalifikaci se ještě budou ucházet o účast Levhartice Chomutov, které vyzvou francouzský tým C’Chartres. Pokud uspějí, zařadí se do skupiny L se španělským týmem Meins Avenida ze Salamanky, belgickým Namurem a Ružomberkem.

Los Euroligy basketbalistek

Skupina A: Zaragoza, Landes, Athinaikos Qualco, vítěz kvalifikace Šoproň/Kibirkstis/Poznaň.

Skupina B: Galatasaray, Schio, Mechelen, vítěz kvalifikace Miškovec/Žabiny Brno/CZ Bělehrad.

Skupina C: Fenerbahce, Valencie, Rapid Bukurešť, vítěz kvalifikace Benátky/Carolo/KP Brno.

Skupina D: USK Praha, Bourges, Lublin, vítěz kvalifikace Girona/Panathinaikos/Emlak Konut.

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