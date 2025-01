Kolaps a poučení na závěr. Kádr chceme lepší a Euroligu přímo, zní z Žabin

Několikrát během sezony upozorňoval kouč Viktor Pruša na to, že pokud Žabiny nepodají výkon na hranici možností i rizika, obvykle se ve hře najde něco, co rozhodne o jejich porážce.

Tak se stalo i ve středu při domácím „rozlučkovém“ duelu se Salamankou, v němž české vicemistryně sice ve druhé půli vedly až o dvaadvacet bodů, došla jim však energie, nechaly si soupeřkami vnutit hru na dlouhé útoky a nakonec po ztrátě náskoku neustály dramatickou koncovku, v níž podlehly 63:65.

„Stalo se to, co ve velké míře definovalo naše účinkování v Eurolize. Měli jsme pasáže, kdy nám všechno vycházelo podle plánu, pak se ale dostavily hluché chvíle a křeč. Ve chvílích, kdy jsme náskok ztráceli, což se nám stávalo i v řadě předchozích zápasů, nám odcházela i mentální síla, hráčky si přestávaly věřit v zakončení. Jsou to zkušenosti a poučení pro nás pro všechny. Nikdo z nás do letoška v Eurolize nebyl, jsme pod jiným tlakem než v české lize, která nás na evropské soupeře nepřipraví, my znejistíme a kritické situace zatím moc neumíme řešit,“ hlesl Pruša po utkání.

Všechny tyto aspekty budou chtít Žabiny vyladit, protože v příští sezoně mají o Euroligu zájem znovu. Podle národního koeficientu je ve hře i jejich přímé nasazení do hlavní fáze soutěže, do níž se na začátku letošní sezony musely probít z kvalifikace.

Přímá cesta? Pomoct může i USK Praha Česku svítá naděje, že bude mít v hlavní fázi ženské Euroligy opět garantována dvě místa. Pak by měli nárok na start oba finalisté domácí nejvyšší soutěže, na což si dělají zálusk i Žabiny. Zatím má jisté nasazení pouze mistr, tedy USK Praha. K druhému účastnickému místu v Eurolize by Česku výrazně pomohl letošní postup USK do euroligového Final Six, záležet však bude i na umístění maďarské Šoproně v Eurocupu (v případě prvenství by Maďarsko získalo maximální počet bodů) a roli sehraje taky zájem o účast v Eurolize z Belgie či Anglie. Žabiny, pokud by se nepovedlo zajistit přímé nasazení, mají zájem startovat znovu v kvalifikaci.

„Každý rok se snažíme nachystat kádr lepší než ten, který jsme měli, a o to se pokusíme znovu. Cílem je udržet stávající jádro, musíme ale respektovat, že naše hráčky si v Eurolize udělaly jméno a některé nemusí být snadné udržet. Teď víme, jakým stylem proti nám družstva v Eurolize hrají, jak jsou složená, a můžeme lépe reagovat,“ uvažuje Radek Šír, generální manažer Žabin.

Upozornil na to, že ačkoliv brněnský tým vybojoval „pouze“ tři vítězství z dvanácti zápasů a v nadstavbové skupině skončil poslední, mohl návrat někdejších vítězek Euroligy na scénu vyznít v případě zvládnutí koncovky se Salamankou o poznání lépe.

„Pak bychom obsadili v nadstavbě páté místo a bavili bychom se o tom, že nás jedna výhra dělila od postupu do další fáze. My jsme s touto sezonou spokojeni, získali jsme zápasové i organizační zkušenosti,“ shrnul Šír.

Jednání o podobě kádru pro příští sezony jsou podle něho na samotném začátku, první nové smlouvy očekává zhruba v dubnu. „Důležité budou i finance. Rozhlížíme se v cenových relacích, v jakých jsme se pohybovali letos,“ řekl manažer.

Účast v Eurolize vyšla Žabiny podle prvního odhadu na částku mezi osmi až devíti miliony korun. Velkou část z těchto nákladů spolykalo neustálé stěhování do haly v Králově Poli, v níž kvůli nevyhovujícím parametrům domácí haly Rosnička musel tým hostovat. Část výdajů pokryly dotace od města a kraje a příspěvek od České basketbalové federace.

Viktor Pruša se pokouší řídit hru Žabin Brno.

„Nebyla to levná záležitost,“ řekl o Eurolize Šír. „Počty jsou snadné; na tom, kolik dokážeme sehnat peněz, bude záležet, kolik jich budeme schopni ‚rozpustit‘ do kádru. Osobně si myslím, že zlepšit se na vyšší úroveň může i stávající sestava, i když jsem názoru, že trenér Pruša z ní dokázal vymáčknout víc, než byly na papíře její limity,“ ocenil manažer koučovu práci.

I Pruša je ve finále s tím, co Žabiny letos v Eurolize předvedly, spokojený. „Je to milionářská soutěž a my jsme nízkorozpočtový klub, navíc možná s trochu odlišnou filozofií. Je pravda, že během sezony jsem chtěl tým držet pod nějakým tlakem, být konstruktivní, ale kritický. Teď po posledním zápase v rámci první analýzy můžu před hráčkami smeknout klobouk. Popasovaly se s tím víc než dobře,“ pronesl trenér.