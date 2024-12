Pod okem monokl, na rtech úsměv. Výhra nás namotivuje, řekla hvězda Žabin

Žabiny coby nováček Euroligy vyhrály v letošním ročníku zápas v kvalifikaci, pak v základní skupině a nyní i v nadstavbě. „To je na tom nejlepší. Vítězství je super a dodá nám další motivaci do příštího roku, kdy budeme ještě ve hře o postup do play off,“ ulevila si Emma Čechová, s 13 body druhá nejlepší střelkyně domácího celku.

Ten musel vzor více než desetibodovému vedení z prvního poločasu o úspěch perně bojovat až do úplné koncovky. Narazil při tom na odhodlaného a na hranici únosnosti bojujícího protivníka. Zápas vyšperkovaly technické chyby na obou stranách, důrazné zákroky a zvraty ve skóre.

„Dnes to vyžadovalo strašně moc tvrdosti. Upozorňovali jsme na to, že Landes hraje za hranou maximálního sebeobětování, což se potvrdilo. Byly dvě možnosti: že se z toho poděláme, nebo to budeme akceptovat a vrátíme to stejným způsobem. I jiní soupeři byli tvrdí, ale jenom na některých postech. Landes bylo agresivní všude. V tomto směru to pro nás byla první taková zkušenost. Proto bych neřekl, že by náš výkon byl dnes nejlepší v Eurolize, ale určitě nejobětavější,“ pronesl Viktor Pruša, kouč Žabin.

Oddechnout si mohl až v posledních desetinách utkání po trestných hodech kapitánky Petry Záplatové, která výsledek uzavřela do konečné podoby. „Emoce ve mně byly jako na horské dráze,“ řekl Pruša s úsměvem.

Přiznal ale, že během zápasu pozoroval na svých svěřenkyních sebevědomí a vnitřní klid. „Důležité bylo, že jsme se z toho nepodělali v koncovce, kdy se holky trochu bály vyhrát, jak se náš náskok smrskával. O to lepší pro jejich sebevědomí je, že to zvládly. Osobně nevěřím na štěstí, a vzhledem k tomu, že jsme vedli 31 minut a soupeř jen pět, jsme si zasloužili vyhrát. Kdybychom tuhle koncovku ztratili, bylo by to k nám nefér,“ konstatoval Pruša.

Elissa Cunaneová (vlevo) ze Žabin bráněná Louise Bussierovou z Landesu.

Čechová ocenila, že i když některé nedovolené zákroky podle jejího názoru zůstaly neodpískané, udržela trojice rozhodčích jednotný metr a „podělila“ oba celky svými verdikty stejně.

Modřinu a oteklé oko si paradoxně neodnesla ze souboje se soupeřkou, ale po kontaktu se spoluhráčkou. „Od Steph (Kostowiczové) jsem dostala. Stane se,“ usmívala se.

Zejména ve třetí čtvrtině, kdy během necelých dvou minut zaznamenala sedm bodů, byla k neudržení. Pod košem jí vycházely otočky i nájezdy.

„Dostala jsem pár míčů pod koš. Když se trefíte, je samozřejmě sebevědomí větší. Snažila jsem se najíždět a díky bohu to tam padalo,“ komentovala svůj příspěvek k cennému výsledku lakonicky.

Také jedna z nejlepších hráček zápasu vyzdvihla výš výkon Žabin než případnou pomoc basketbalových božstev v koncovce. „Hrály jsme dobrou agresivní obranu. Je možné, že nás ten nahoře trochu podržel, ale bylo to především námi, že jsme se nevzdaly a bojovaly jsme až do konce,“ upozornila.