ONLINE: USK v Eurolize čelí Valencii. Ve hře je postup i první místo ve skupině

Basketbalistky USK Praha zápolí ve čtvrtém kole Euroligy proti Valencii. Španělskému klubu se pokusí oplatit porážku z úvodu sezony, v případě vítězství by se ujaly vedení ve skupině D a zajistily by si s velkou pravděpodobností postup do další fáze. Zápas sledujeme od 19.00 v podrobné reportáži online.