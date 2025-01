Pád, slzy a zmar. Condeovou utěšovaly i soupeřky. USK bude bez opory jiný

Přitom ročník měla na všech frontách (znovu) skvěle rozjetý. V evropských kláních patřila mezi nejlepší hráčky Pražanek, za listopad byla dokonce vyhlášena tou nejlepší euroligovou basketbalistkou.

Na začátku prosince si pak španělskou hvězdu vybral v rozšiřovacím draftu WNBA nový celek Golden State Valkyries.

Že by bylo vysněné angažmá za mořem zase o něco blíž?

Po smolné středě má teď Condeová i trenérský tým USK Praha jiné starosti. „Urvala si achilovku. Do konce sezony už nám nijak nepomůže. Musíme za pochodu úplně změnit, co chceme hrát a jak to chceme hrát,“ uvedla koučka Natália Hejková pro ČTK.

Zranění její klíčové hráčky přidalo pachuť nezvládnutému souboji v nadstavbové skupině F. Pražanky na Zaragozu i přes závěrečné snažení nestačily 68:73.

A jak po výhře tentokrát toužily. Vždyť co jiného mohlo aspoň částečně zlepšit náladu nešťastné Condeové, která zranění obrečela.

Španělská reprezentantka, jež měla před středečním utkáním v Eurolize průměr 13,9 bodu na zápas, dohrála v průběhu třetí čtvrtiny. Po úspěšné střele, díky níž snížila stav na 47:53, špatně došlápla a zůstala ležet na palubovce. Hřiště pak opustila v slzách za pomoci členů realizačního týmu a další hvězdy Brionny Jonesové.

Po utkání už seděla na vozíku, podpořit ji přišly i hráčky Zaragozy.

„Je to smolné. Ještě jsme jí dávali doléčit kotník, který měla lehce zraněný. A teď přišlo další zranění. Je to nepříjemné o to víc, že stále nemáme k dispozici Teju (Oblakovou), abychom mohli víc změnit styl hry,“ podotkla Hejková.

České šampionky bez Condeové, která v týmu působí od roku 2020, si navíc zkomplikovaly boj o postup ze skupiny F. V průběžném pořadí jim sice patří třetí místo, před Zaragozou a Benátkami ale mají jen bod k dobru. A oproti Španělkám ještě utkání navíc.

Do další fáze projdou čtyři nejlepší týmy. „Je to velká škoda. Mohli jsme být velmi blízko postupu. Takhle je to ale zamotané až do posledního zápasu,“ doplnila Hejková.