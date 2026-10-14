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Basket ONLINE: Euroliga startuje. USK Praha začíná doma s Bourges

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Sledujeme online   18:45aktualizováno  19:00

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Kateřina Kalná slaví se spoluhráčkami ze ZVVZ USK Praha výhru nad DSK Basketball Brandýs. | foto: ZVVZ USK Praha

Nový euroligový ročník začíná. Prvním soupeřem basketbalistek USK Praha jsou francouzské vicemistryně z Bourges. České šampionky vstupují do soutěže na vlastní palubovce, zápas v hale Královka sledujte od 19.00 v podrobné online reportáži.

Dalšími účastníky skupiny D jsou polský Lublin a turecký Emlak Konut, hraje se o tři postupová místa do druhé fáze.

ONLINE: USK Praha vs. Tango Bourges

Zápas sledujte podrobně.

Pražanky a Bourges se v základní části potkaly i v minulé sezoně a měly spolu bilanci 1-1 poté, co oba celky prohrály domácí zápas. V Praze zvítězil francouzský tým 78:43, v Bourges vyhrál výběr trenéra Martina Bašty 77:57.

Dumá, vnímá, přesně pálí. V Praze si splní sen. Jaká je Bühnerová, nová opora USK?

USK v minulém ročníku při obhajobě druhého titulu v Eurolize vypadl v sérii o postup do čtvrtfinále po porážce se Zaragozou 0:2 na zápasy. Soupeř se do play off vůbec nedostal. V nadcházející sezoně deklaroval pražský tým jako hlavní cíl postup do Final Six.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Žabiny Brno vs. AEL LimassolBasketbal - 1. kolo - 14. 10. 2026:Žabiny Brno vs. AEL Limassol //www.idnes.cz/sport
Živě50:34
  • -
  • -
  • -
KP Brno vs. NyonBasketbal - 1. kolo - 14. 10. 2026:KP Brno vs. Nyon //www.idnes.cz/sport
Živě43:28
  • 1.02
  • 35.00
  • 16.00
Batumi vs. OpavaBasketbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Batumi vs. Opava //www.idnes.cz/sport
Živě27:54
  • 100.00
  • 100.00
  • -
ZVVZ USK Praha vs. BourgesBasketbal - 1. kolo - 14. 10. 2026:ZVVZ USK Praha vs. Bourges //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.36
  • 17.80
  • 3.36
Villeneuve vs. Brandýs nad LabemBasketbal - 1. kolo - 14. 10. 2026:Villeneuve vs. Brandýs nad Labem //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:00
  • 1.00
  • 24.90
  • 15.60
Bilbao vs. Slavia PrahaBasketbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Bilbao vs. Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
14. 10. 20:00
  • 1.11
  • 21.30
  • 6.99
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