Basket ONLINE: Euroliga startuje. USK Praha začíná doma s Bourges

Dalšími účastníky skupiny D jsou polský Lublin a turecký Emlak Konut, hraje se o tři postupová místa do druhé fáze.
ONLINE: USK Praha vs. Tango Bourges
Zápas sledujte podrobně.
Pražanky a Bourges se v základní části potkaly i v minulé sezoně a měly spolu bilanci 1-1 poté, co oba celky prohrály domácí zápas. V Praze zvítězil francouzský tým 78:43, v Bourges vyhrál výběr trenéra Martina Bašty 77:57.
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Dumá, vnímá, přesně pálí. V Praze si splní sen. Jaká je Bühnerová, nová opora USK?
USK v minulém ročníku při obhajobě druhého titulu v Eurolize vypadl v sérii o postup do čtvrtfinále po porážce se Zaragozou 0:2 na zápasy. Soupeř se do play off vůbec nedostal. V nadcházející sezoně deklaroval pražský tým jako hlavní cíl postup do Final Six.