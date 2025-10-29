Basket ONLINE: USK si chce zajistit postup. V Eurolize se ale od úvodu trápí s Bourges

Basketbalistky ZVVZ USK Praha bojují o první domácí vítězství v Eurolize. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty a obhájkyně prvenství hrají v hale Královka s Bourges a v případě úspěchu si pojistí postup ze základní skupiny A. Utkání sledujte od 19.00 v podrobné online reportáži.

České šampionky se pokusí proti francouzskému týmu navázat na tři týdny staré vítězství. Tehdy Bourges porazily na jeho palubovce jasně 77:57. V základní části mají na druhé příčce tabulky bilanci dvou výher a jedné porážky. Soupeř zatím vyhrál jen jednou. V minulém týdnu USK zvítězil v Gdyni 97:51, Bourges prohrálo v Gironě vysoko 62:92.

ONLINE: ZVVZ USK Praha vs. Tango Bourges

Zápas ženské Euroligy sledujte podrobně.

„Bourges dostalo naposledy v Gironě velkou nálož. Od našeho vzájemného zápasu nenastoupila také jejich nejsilnější pivotka (Kariata Diabyová), což je pro ně asi velký problém. Uvidíme, s čím přijedou do Prahy a s čím na nás vyrukují,“ řekl Bašta pro ČTK.

Pražanky chtějí dopřát fanouškům první domácí vítězství v tomto ročníku soutěže, před dvěma týdny na Královce prohrály s Gironou 60:75. V případě úspěchu by si upevnily druhou příčku a zajistily v předstihu jedno ze tří postupových míst.

Marc Gasol hltal Euroligu v Praze: Skvělý zápas! Mluvil o své Gironě i blížící se NBA

„Tenhle zápas chceme před domácími fanoušky zvládnout a ukázat jim, že jsme ten basket nezapomněli hrát a nehrajeme ho jen venku. Doufám, že přijde plná hala a nabídneme divákům hezký výkon v Eurolize,“ uvedl Bašta.

USK v současnosti táhnou především francouzské reprezentantky a bývalé hráčky Bourges – Valériane Ayayiová a Pauline Astierová. Kapitánka Ayayiová má v Eurolize průměr 16,3 bodu na zápas, rozehrávačka Astierová 14 bodů a sedm asistencí. K týmu se čerstvě připojila i kanadská hvězda Bridget Carltonová.

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

Nejlepší střelkyní Bourges je pivotka Maeva Djaldiová-Tabdiová, která průměrně dala 12,4 bodu. S průměrem 12 bodů na zápas se daří také Francouzce Timě Pouyeové.

„Nechci se soustředit na soupeře, protože musíme zdokonalovat naši hru. Rozhodně nebudeme ustupovat z našeho stylu. Musíme být ti, kteří budou diktovat tempo hry a ne se přizpůsobovat,“ řekl Bašta. „Chceme se prezentovat stejně jako proti Gdyni, kdy jsme tlačili a lítali po celém hřišti v útoku a obraně. Takto chceme hrát proti Bourges i po celou sezonu,“ prohlásil trenér USK, který před sezonou nahradil legendární Natálii Hejkovou.

Žabiny Brno vs. BraineBasketbal - 4. kolo - skupina A - 29. 10. 2025:Žabiny Brno vs. Braine
Živě42:39
ZVVZ USK Praha vs. BourgesBasketbal - 4. kolo - skupina A - 29. 10. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Bourges
Živě5:13
Peja vs. ChomutovBasketbal - 4. kolo - skupina F - 29. 10. 2025:Peja vs. Chomutov
Živě9:8
SBŠ Ostrava vs. SosnowiecBasketbal - 4. kolo - skupina K - 29. 10. 2025:SBŠ Ostrava vs. Sosnowiec
0:0
Montpellier vs. KP BrnoBasketbal - 4. kolo - skupina H - 29. 10. 2025:Montpellier vs. KP Brno
29. 10. 20:00
Program a výsledky
Výsledky

29. října 2025  19:10

Basket ONLINE: USK si chce zajistit postup. V Eurolize se ale od úvodu trápí s Bourges

Basketbalistky ZVVZ USK Praha bojují o první domácí vítězství v Eurolize. Svěřenkyně trenéra Martina Bašty a obhájkyně prvenství hrají v hale Královka s Bourges a v případě úspěchu si pojistí postup...

