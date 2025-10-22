Basket ONLINE: USK se v Gdyni daří. Díky dobré obraně mají Pražanky náskok

Autor: ,
Sledujeme online   17:50aktualizováno  18:36
Basketbalistky ZVVZ USK Praha bojují o druhé vítězství v Eurolize, kde obhajují titul. Týden po domácí porážce s Gironou se představují na palubovce Gdyně, která zatím v základní skupině A na první výhru čeká. Duel sledujte od 18.00 v podrobné online reportáži.

Emma Čechová z USK Praha zakončuje v zápase s SBŠ Ostrava. | foto: SBŠ Ostrava

Výběr kouče Martina Bašty, který nahradil v létě trenérku Natálii Hejkovou, vykročil po triumfu v Superpoháru do Euroligy výhrou na hřišti Bourges (77:57). Minulý týden ale prohrál doma s Gironou 60:75 a patří mu ve skupině druhé místo.

ONLINE: ZVVZ USK Praha vs. VBW Gdyně

Zápas ženské Euroligy sledujte podrobně.

„Nemůžeme se na začátku sezony hroutit z jedné prohry. Hráčkám jsem řekl, že je to druhý zápas Euroligy a další nás čekají. Vyhodnotíme si to a budeme lepší,“ řekl novinářům Bašta. „První dva zápasy nám vše šlapalo. V momentě, kdy nám to ale třeba tak nejde, jak bychom si představovali, se musíme opřít o obranu, o kterou jsme se (proti Gironě) opřít nemohli,“ uvedl třiatřicetiletý kouč.

Pražanky se na třetí utkání v Eurolize naladily víkendovým vítězstvím v domácí soutěži na hřišti SBŠ Ostrava 111:62. Pětadvaceti body se blýskla nizozemská pivotka Emese Hofová. „Jsem rád, že se protočily všechny hráčky a všechny i skórovaly. Podařilo se nám oproti středečnímu zápasu maličko zlepšit obranu, ale stále máme pár věcí, co zlepšovat,“ podotkl Bašta.

Marc Gasol hltal Euroligu v Praze: Skvělý zápas! Mluvil o své Gironě i blížící se NBA

S Gdyní se české šampionky utkají posedmé. Zatím mají bilanci 5:1, jedinou porážku utrpěly v kvalifikaci v roce 2008. Naposledy se s polským týmem utkaly před pěti lety, nejprve zvítězily na palubovce soupeřek 85:76 a poté uspěly i doma 80:67.

„Na ten zápas se musíme hlavně mentálně připravit, abychom do toho naskočili, jak máme. A čeká nás spousta dalších zápasů, abychom byli stále lepší,“ doplnil Bašta.

Hlavní tahounkou hráček USK by měla být kapitánka a francouzská reprezentantka Valériane Ayayiová, která je s průměrem 15,5 bodu na zápas nejlepší střelkyní. Důležitý bude i přínos její krajanky a rozehrávačky Pauline Astierové. Ta nastřílela průměrně 13 bodů a má také sedm asistencí na zápas.

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

Hráčky Gdyně mají zatím v Eurolize na kontě dva neúspěchy. Nejprve prohrály na palubovce Girony 53:86 a před týdnem podlehly doma Bourges 57:72. Nejlepší střelkyní je americká podkošová hráčka Ruth Hebardová s průměrem 13,5 bodu na zápas.

V týmu působí také bývalá hráčka USK Barbora Wrzesiňská. Třicetiletá slovenská rozehrávačka má zatím průměr 8,5 bodu a 7,5 asistence.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Gdyně vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 3. kolo - skupina A - 22. 10. 2025:Gdyně vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
Živě34:57
  • 200.00
  • 200.00
  • -
KP Brno vs. SassariBasketbal - 3. kolo - skupina H - 22. 10. 2025:KP Brno vs. Sassari //www.idnes.cz/sport
Živě50:37
  • 1.11
  • 18.00
  • 7.20
Chomutov vs. KibirkštisBasketbal - 3. kolo - skupina F - 22. 10. 2025:Chomutov vs. Kibirkštis //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.40
  • 30.00
  • 1.08
Campobasso vs. Žabiny BrnoBasketbal - 3. kolo - skupina A - 22. 10. 2025:Campobasso vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
22. 10. 20:30
  • 1.61
  • 14.50
  • 2.46
Benfica Lisabon vs. SBŠ OstravaBasketbal - Skupina K - 23. 10. 2025:Benfica Lisabon vs. SBŠ Ostrava //www.idnes.cz/sport
23. 10. 19:00
  • 1.55
  • 14.70
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

ZVVZ USK Praha – Tango Bourges Basket (FRA)

29. 10. • 19:00 • Sportovní hala Královka, Praha 7-Bubeneč

Koupit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Basket ONLINE: USK se v Gdyni daří. Díky dobré obraně mají Pražanky náskok

Sledujeme online

Basketbalistky ZVVZ USK Praha bojují o druhé vítězství v Eurolize, kde obhajují titul. Týden po domácí porážce s Gironou se představují na palubovce Gdyně, která zatím v základní skupině A na první...

22. října 2025  17:50,  aktualizováno  18:36

ONLINE: Bohemians - Ml. Boleslav 0:0, ligová dohrávka, zvednou se hosté?

Sledujeme online

Od posledního místa je dělí jediný bod. Nakopnout se fotbalisté Mladé Boleslavi mohou v dohrávce 6. kola Chance Ligy proti Bohemians. Zápas začíná v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

22. října 2025,  aktualizováno  18:31

ONLINE: Bilbao hraje proti Karabachu, pak v akci Real s Juventusem či Liverpool

Sledujeme online

Druhou polovinou zápasů pokračuje ve středu program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Bilbao, soupeř Slavie, proti Karabachu a ve stejný čas Galatasaray vyzve Bodö/Glimt. Zbytek duelů...

22. října 2025  18:30

ONLINE: Druhé utkání ve dvou dnech. Sparta připomíná legendy, čelí Vítkovicím

Sledujeme online

Hokejová Sparta prožívá netypické dny. 24 hodin po porážce s Třincem totiž okamžitě nastupuje do dalšího zápasu, v rámci předehrávky 45. kola hostí na domácím ledě Vítkovice. Utkání, během nějž...

22. října 2025  18:15

Italská lyžařka Bassinová se před olympijskou sezonou ošklivě zranila

Italské lyžování utrpělo před sezonou s vrcholem na domácích olympijských hrách v Miláně a Cortině další velkou ztrátu. Na středečním tréninku utrpěla zlomeninu v holeni specialistka na obří slalom...

22. října 2025  16:18,  aktualizováno  17:55

Mladíci ze Slavie padli v Youth League s Bergamem, ostravský Baník remizoval

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve třetím kole Youth League utrpěli v Bergamu porážku 0:2 a poprvé nebodovali. Další utkání v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají...

22. října 2025  17:39

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

22. října 2025  17:16

Proč my? Proč Bergamo? I my byli oběťmi, vzpomíná lékař na pandemii covidu

Premium

Od naší zpravodajky v Itálii L’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nemocnice papeže Jana XXIII. Právě odtud konvoje vojenských aut odvážely rakve s oběťmi koronaviru. Stovky mrtvých, kteří se hromadili v nemocnici. Krematoria jela na...

22. října 2025

Slunetě pomůže americký kolos Eatmon. Není to poslední posila, slibuje šéf Hrubý

Souboje s ním budou asi hodně bolet. Kádr basketbalové Slunety posílí americký obr J. D. Eatmon, 208 centimetrů vysoký a 107 kilogramů vážící americký pivot. Nahradit má Shamarkuse Kennedyho, jenž v...

22. října 2025  16:53

Jsme nejlepší kámošky, které spolu jezdí. Mladé Finky startují revoluci krasobruslení

Emmu Aaltovou na stránkách Mezinárodní krasobruslařské unie najdete, ale bez jakékoliv informace. A Millie Collingová je zatím úplně mimo hledáček ISU. Přesto tyto mladičké Finky možná právě v těchto...

22. října 2025  16:40

Tichý konec Nausch Slukové. Kariéra byla bohatá na zážitky i starosti, ohlíží se

Poslední zápas odehrála loni, od té doby už na žádném turnaji nestartovala. A nejspíš to tak zůstane. „Už nejsem nejmladší a sama v sobě jsem si srovnala, že už nemám ambice jít do dalšího...

22. října 2025  15:38

Střet s vlakem připravil chlapce o nohu. Teď zkouší parahokej a už je v reprezentaci

Původně měl jiné plány. Bavit se s míčem, stát se profesionálním fotbalistou. Jenže když před Vánoci přišel tehdy čtrnáctiletý Matyáš Frýdl kvůli srážce s vlakem o levou nohu od kolena dolů, musel se...

22. října 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.