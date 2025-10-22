Basket ONLINE: USK se v Gdyni daří. Díky dobré obraně mají Pražanky náskok

Výběr kouče Martina Bašty, který nahradil v létě trenérku Natálii Hejkovou, vykročil po triumfu v Superpoháru do Euroligy výhrou na hřišti Bourges (77:57). Minulý týden ale prohrál doma s Gironou 60:75 a patří mu ve skupině druhé místo.
ONLINE: ZVVZ USK Praha vs. VBW Gdyně
Zápas ženské Euroligy sledujte podrobně.
„Nemůžeme se na začátku sezony hroutit z jedné prohry. Hráčkám jsem řekl, že je to druhý zápas Euroligy a další nás čekají. Vyhodnotíme si to a budeme lepší,“ řekl novinářům Bašta. „První dva zápasy nám vše šlapalo. V momentě, kdy nám to ale třeba tak nejde, jak bychom si představovali, se musíme opřít o obranu, o kterou jsme se (proti Gironě) opřít nemohli,“ uvedl třiatřicetiletý kouč.
Pražanky se na třetí utkání v Eurolize naladily víkendovým vítězstvím v domácí soutěži na hřišti SBŠ Ostrava 111:62. Pětadvaceti body se blýskla nizozemská pivotka Emese Hofová. „Jsem rád, že se protočily všechny hráčky a všechny i skórovaly. Podařilo se nám oproti středečnímu zápasu maličko zlepšit obranu, ale stále máme pár věcí, co zlepšovat,“ podotkl Bašta.
S Gdyní se české šampionky utkají posedmé. Zatím mají bilanci 5:1, jedinou porážku utrpěly v kvalifikaci v roce 2008. Naposledy se s polským týmem utkaly před pěti lety, nejprve zvítězily na palubovce soupeřek 85:76 a poté uspěly i doma 80:67.
„Na ten zápas se musíme hlavně mentálně připravit, abychom do toho naskočili, jak máme. A čeká nás spousta dalších zápasů, abychom byli stále lepší,“ doplnil Bašta.
Hlavní tahounkou hráček USK by měla být kapitánka a francouzská reprezentantka Valériane Ayayiová, která je s průměrem 15,5 bodu na zápas nejlepší střelkyní. Důležitý bude i přínos její krajanky a rozehrávačky Pauline Astierové. Ta nastřílela průměrně 13 bodů a má také sedm asistencí na zápas.
Hráčky Gdyně mají zatím v Eurolize na kontě dva neúspěchy. Nejprve prohrály na palubovce Girony 53:86 a před týdnem podlehly doma Bourges 57:72. Nejlepší střelkyní je americká podkošová hráčka Ruth Hebardová s průměrem 13,5 bodu na zápas.
V týmu působí také bývalá hráčka USK Barbora Wrzesiňská. Třicetiletá slovenská rozehrávačka má zatím průměr 8,5 bodu a 7,5 asistence.