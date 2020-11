Bartoň zapůsobil a mladým Brňanům se otevřela euroligová šance

Ač jihomoravský projekt Next Generation funguje teprve od jara letošního roku, dokázal bývalý reprezentant Bartoň přesvědčit evropské činovníky, aby družstvo pozvali na jeden z kvalifikačních turnajů.

Konkrétně se mladí Brňané představí na konci ledna v Mnichově, kde narazí na mládež velkých evropských značek - Real Madrid, Žalgiris Kaunas či francouzskou státní akademii CFBB Paříž. Osmičku účastníků vedle Brna doplní i domácí Bayern, Stella Azzurra Řím, Zaragoza a řecký Patras.

„Pro naše kluky je to jedna z možností, jak se ukázat jinde než v České republice. Tři měsíce do nich (v přípravě) šiju, chci po nich jejich top výkony - a tohle je příležitost, kterou by měli dostávat. Můžou se ukázat. Jsem hrozně rád, že se to povedlo, protože nebylo jednoduché se na turnaj dostat,“ řekl Bartoň, který jednání vedl.

Kvalifikační skupiny jsou tři, vedle Mnichova se hraje ještě ve Valencii a v Bělehradě. Vítěz bude korunován příští rok v květnu v rámci Final Four Euroligy dospělých v Kolíně nad Rýnem.

Bartoň bude mít k dispozici hned sedm hráčů z širšího kádru reprezentace do 18 let. Next Generation pod jeho vedením tvoří basketbaloví učedníci z Basketu Brno a Tygrů Brno, pro evropskou konfrontaci ho doplní ještě dva mladíci ze Sokola Pražského.

„Kvalita startovního pole vypadá až strašidelně. My máme k těm týmům respekt, ale budeme se snažit o co nejlepší výkony a ukázat, že máme na to proti nim hrát,“ uvedl v tiskové zprávě člen týmu Petr Křivánek, vnuk legendárního Jana Bobrovského. „Beru turnaj v Mnichově jako velkou šanci představit se světu a ukázat, že na takovou úroveň v Brně máme,“ oznámil.

V minulých letech se pozvánka na turnaj týkala pražského USK a jeho výběru Future Stars, jednu účast si před čtyřmi lety připsala akademie GBA, aktuálně působící v Jindřichově Hradci.