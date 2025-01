Žabiny se doma rozloučí s Euroligou, postupující USK přivítá Zaragozu

České mistryně z USK hrály naposledy Euroligu před dvěma týdny, kdy prohrály doma s úřadujícími šampionkami z Fenerbahce Istanbul 54:63. Duel s Polkowicemi, který se měl odehrát minulý týden, byl po odhlášení soupeře ze soutěže zrušen. Pražanky absolvovaly jen ligový zápas na hřišti LOH 2028 Chomutov (122:40) a modelové utkání s dorostenci z USK.

ZVVZ USK Praha vs. Casademont Zaragoza ONLINE v úterý od 19.00

„Hráčky měly z obou zápasů dobrý pocit. Udělaly jsme zase krok směrem k našemu živému a běhavému basketbalu. Věřím, že se to v úterý ukáže,“ řekla trenérka Natália Hejková pro ČTK.

Obhájkyně bronzu z USK budou hrát se Zaragozou o třetí místo, po němž by je pak čekal ve čtvrtfinále čtvrtý tým skupiny E v boji o postup do nově vzniklého turnaje Final Six. Pokud se Zaragozou neuspějí a skončí čtvrté, hrály by se třetím týmem. Jejich soupeř v play off vzejde z trojice Schio, Bourges a Landes.

Pražanky prohrály první zápas v Zaragoze 68:73, pro posun v tabulce proto budou potřebovat výhru alespoň o šest bodů. „V Zaragoze jsme předvedly náš nejhorší výkon v sezoně. Chceme určitě vyhrát a jít do vyřazovací fáze se sebevědomím. Hlavně, abychom ukázaly odpovídající výkon a měly z něj pocit, že jdeme nahoru,“ uvedla Hejková.

České šampionky se musí do konce sezony obejít bez zraněné Maríi Condeové, proti Zaragoze bude zřejmě chybět i Australanka Ezi Magbegorová. Po takřka roční pauze se ale do Euroligy vrátí kapitánka Teja Oblaková, která od loňského února laborovala se zraněným kolenem. Slovinská rozehrávačka už absolvovala ligové duely s KP Brno a LOH 2028 Chomutov. „Jsem ráda, že je zpět. Proti Zaragoze s ní počítáme. Potřebuje hrát a my potřebujeme ji,“ doplnila Hejková.

Žabiny se s Euroligou rozloučí domácím zápasem se Salamancou. V hale španělského týmu Brňanky prohrály 58:64. Oba týmy už ztratily šanci na postup, ale český vicemistr může v případě výhry o sedm a více bodů poskočit na páté místo tabulky.

„Je to pro nás rozlučka s Euroligou, ale bereme ji velmi vážně. Hraje se o body do koeficientu, prestiž klubu a o jeho povědomí,“ řekl trenér Viktor Pruša pro ČTK.

Žabiny Brno vs. Perfumerias Avenida Salamanca ONLINE v úterý od 17.00

Žabiny v nadstavbové skupině získaly dosud jedno vítězství, doma porazily Landes. V úterní derniéře chtějí přidat druhé. „Duel ve Španělsku se nám povedl v obranné fázi, na tom chceme stavět. Musíme ale zlepšit útok, snad nám k tomu pomůže domácí prostředí,“ přál si Pruša.

Žabiny o víkendu v ŽBL zvítězily v Ostravě košem Elissy Cunaneové 1,7 sekundy před koncem o bod. Kouč přiznal, že zápas hráčky nezvládly hlavně v hlavách, a připustil rostoucí únavu. „Jedeme v cestovním a herním zápřahu dlouhé týdny, do reprezentační přestávky nám zbývá odehrát ještě dva zápasy,“ dodal Pruša, který má proti Salamance k dispozici kompletní kádr.