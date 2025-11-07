Rozhodčí pískli Satoranskému spornou osobní chybu 2:22 minuty před koncem třetí části, což byla pro něj už čtvrtá. Český basketbalista se rozčílil, že se faulu nedopustil, a vzápětí dostal technickou chybu. Pak už jen sledoval, jak se Barcelona marně snaží Real zastavit.
Oba rivalové mají po devíti kolech Euroligy bilanci pěti výher a čtyř porážek. Real je v tabulce šestý, Barcelona o tři místa níže.
Madridský klub představil novou posilu ukrajinského pivota Alexe Lena, jenž hrál 12 sezon NBA a tu minulou za Los Angeles Lakers. Prostor dostal na čtyři minuty, do statistik se nezapsal. Zastoupil ho kanadský podkošový hráč Trey Lyles, který se blýskl 29 body.
Euroliga basketbalistů
9. kolo
Anadolu Efes Istanbul - Olimpia Milán 93:97 po prodl.
Tabulka:
|1.
|Žalgiris Kaunas
|9
|7
|2
|784:686
|77,8
|2.
|Crvena zvezda Bělehrad
|9
|7
|2
|788:721
|77,8
|3.
|Hapoel Tel Aviv
|9
|7
|2
|818:772
|77,8
|4.
|Olympiakos Pireus
|9
|6
|3
|763:720
|66,7
|5.
|AS Monako
|9
|6
|3
|805:773
|66,7
|6.
|Real Madrid
|9
|5
|4
|770:731
|55,6
|7.
|Valencie BC
|9
|5
|4
|814:812
|55,6
|8.
|Panathinaikos Atény
|9
|5
|4
|781:787
|55,6
|9.
|FC Barcelona
|9
|5
|4
|785:792
|55,6
|10.
|Bayern Mnichov
|9
|5
|4
|716:746
|55,6
|11.
|Olimpia Milán
|9
|4
|5
|746:733
|44,4
|12.
|Paris Basketball
|9
|4
|5
|801:790
|44,4
|13.
|Fenerbahce Istanbul
|9
|4
|5
|712:725
|44,4
|14.
|Virtus Boloňa
|9
|4
|5
|717:751
|44,4
|15.
|Dubaj BC
|9
|3
|6
|752:778
|33,3
|16.
|Anadolu Efes Istanbul
|9
|3
|6
|743:773
|33,3
|17.
|Baskonia
|9
|3
|6
|778:812
|33,3
|18.
|Partizan Bělehrad
|9
|3
|6
|740:782
|33,3
|19.
|Maccabi Tel Aviv
|9
|2
|7
|816:864
|22,2
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|9
|2
|7
|695:776
|22,2