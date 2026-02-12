Barcelona prohrála s Paříži, po Satoranském se zranil i Veselý

  23:13
Jan Veselý rozšířil marodku basketbalistů FC Barcelona, utkání Euroligy, v němž jeho tým podlehl doma francouzskému Paris Basketball 74:85, nedohrál. Český pivot odstoupil ze zápasu ve třetí čtvrtině.

Jan Veselý z FC Barcelona v ligovém zápase s Coviranem Granada | foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Rozehrávač Tomáš Satoranský kvůli bolavým zádům vynechal už druhý zápas Barcelony, které chybí i další hráči na perimetr Kevin Punter a Juan Núňez.

Katalánský tým ztratil utkání s Paris Basketball ve třetí čtvrtině, kterou prohrál 12:28. Hostům, které vede bývalý nymburský trenér Francesco Tabellini, pomohl k vítězství 21 body Nadir Hifi. Veselý za sedm minut zaznamenal dva body.

Barcelona prohrála v Eurolize potřetí z posledních čtyř zápasů a v neúplné tabulce je pátá.

Euroliga basketbalistů

28. kolo

Anadolu Efes Istanbul - Virtus Boloňa 91:60
Maccabi Tel Aviv - Bayern Mnichov 111:106 po prodl.
Olympiakos Pireus - Crvena zvezda Bělehrad 92:86
Valencie BC - ASVEL Lyon-Villeurbanne 82:67
FC Barcelona - Paris Basketball 74:85 (za domácí Veselý 2 body, 1 doskok)

Tabulka:

1.Fenerbahce Istanbul2619773,1
2.Olympiakos Pireus2718966,7
3.Valencie BC28181064,3
4.Hapoel Tel Aviv26161061,5
5.FC Barcelona28171160,7
6.Real Madrid27161159,3
7.Panathinaikos Atény27161159,3
8.Crvena zvezda Bělehrad28161257,1
9.Žalgiris Kaunas27151255,6
10.AS Monako27151255,6
11.Olimpia Milán27141351,9
12.Dubaj BC27131448,1
13.Maccabi Tel Aviv28131546,4
14.Bayern Mnichov28121642,9
15.Virtus Boloňa28121642,9
16.Paris Basketball 2791833,3
17.Baskonia2791833,3
18.Partizan Bělehrad2791833,3
19.Anadolu Efes Istanbul2891932,1
20.ASVEL Lyon-Villeurbanne2872125
