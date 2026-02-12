Barcelona prohrála s Paříži, po Satoranském se zranil i Veselý

Rozehrávač Tomáš Satoranský kvůli bolavým zádům vynechal už druhý zápas Barcelony, které chybí i další hráči na perimetr Kevin Punter a Juan Núňez.
Katalánský tým ztratil utkání s Paris Basketball ve třetí čtvrtině, kterou prohrál 12:28. Hostům, které vede bývalý nymburský trenér Francesco Tabellini, pomohl k vítězství 21 body Nadir Hifi. Veselý za sedm minut zaznamenal dva body.
Barcelona prohrála v Eurolize potřetí z posledních čtyř zápasů a v neúplné tabulce je pátá.
Euroliga basketbalistů
28. kolo
Anadolu Efes Istanbul - Virtus Boloňa 91:60
Tabulka:
|1.
|Fenerbahce Istanbul
|26
|19
|7
|73,1
|2.
|Olympiakos Pireus
|27
|18
|9
|66,7
|3.
|Valencie BC
|28
|18
|10
|64,3
|4.
|Hapoel Tel Aviv
|26
|16
|10
|61,5
|5.
|FC Barcelona
|28
|17
|11
|60,7
|6.
|Real Madrid
|27
|16
|11
|59,3
|7.
|Panathinaikos Atény
|27
|16
|11
|59,3
|8.
|Crvena zvezda Bělehrad
|28
|16
|12
|57,1
|9.
|Žalgiris Kaunas
|27
|15
|12
|55,6
|10.
|AS Monako
|27
|15
|12
|55,6
|11.
|Olimpia Milán
|27
|14
|13
|51,9
|12.
|Dubaj BC
|27
|13
|14
|48,1
|13.
|Maccabi Tel Aviv
|28
|13
|15
|46,4
|14.
|Bayern Mnichov
|28
|12
|16
|42,9
|15.
|Virtus Boloňa
|28
|12
|16
|42,9
|16.
|Paris Basketball
|27
|9
|18
|33,3
|17.
|Baskonia
|27
|9
|18
|33,3
|18.
|Partizan Bělehrad
|27
|9
|18
|33,3
|19.
|Anadolu Efes Istanbul
|28
|9
|19
|32,1
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|28
|7
|21
|25