Satoranský s Veselým dovedli Barcelonu do Final Four Evropské ligy

„Celá série byla boj,“ řekl Satoranský pro Euroleague TV. „Mám respekt k Žalgirisu a k tomu, čeho dosáhl. Po změně stran jsme začali dobře zpoza trojkového oblouku. Já se snažil převzít více zodpovědnosti a snad to týmu pomohlo. Věděli jsme, že jsou pořád ve hře. Stačilo pár rychlých protiútoků. Snažili jsme se na ně vytvářet větší tlak a proměňovat volné střely. To nám nakonec přineslo vítězství,“ doplnil.

V minulém utkání proti Žalgirisu Veselý zazářil 26 body a také tentokrát patřil spolu se Satoranským k lídrům Barcelony. Hosté většinu zápasu vedli, na konci třetí čtvrtiny jejich náskok vyšplhal až na 16 bodů. Barcelonský kouč Šarunas Jasikevičius vyřadil svůj bývalý klub, ve kterém působil jako hráč i trenér.

„Ve druhém poločase jsme si víc vážili míče a bojovali víc než v první půlce. Chtěl bych pogratulovat Žalgirisu ke skvělé sezoně, kdy se hodně zlepšili. Patří mezi osm nejlepších a každý zápas neskutečně bojovali včetně této série,“ uvedl Veselý. „Chtěl bych ale ještě říct jednu věc. Moje mysl je v Bělehradě. Myslím na všechny oběti a další lidi, kterých se dotkla dnešní střelba v Bělehradě,“ řekl bývalý hráč Partizanu Bělehrad k tragédii ve škole v srbské metropoli, kde jeden z žáků zastřelil osm dětí a člena ochranky.

Barcelona je ve Final Four potřetí za sebou. Loni ještě před příchodem českých basketbalistů skončila třetí, o rok dříve obsadil druhé místo.

„Je to skvělé. Bude to moje první Final Four. Proto jsem se vrátil do Barcy, abych vyhrál euroligovou trofej. Máme dost času se na to připravit. Čeká nás ještě pár zápasů ve španělské ACB lize. Je to vzrušující. Teď si musíme trochu odpočinout. Vyhrát 3:0 nad týmem jako Žalgiris je hodně cenné,“ dodal Satoranský.