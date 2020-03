Veselý ze šestek otočil skóre a Fenerbahce v Eurolize vyhrálo

dnes 21:48

Basketbalisté Fenerbahce Istanbul s přispěním Jana Veselého zdolali ve 27. kole Euroligy Crvenou zvezdu Bělehrad 66:63 a po druhém vítězství za sebou se posunuli na pozice znamenající postup do play off. Český pivot k tomu přispěl sedmi body a byl to on, kdo v dramatickém utkání necelé dvě a půl minuty před koncem dvěma proměněnými trestnými hody otočil skóre na 64:63.

V předchozím průběhu přitom Veselý trefil jedinou ze čtyř šestek. V klíčovém momentu se ale nemýlil a ve zbytku utkání už padl jediný koš z ruky Nikoly Kaliniče, který se s deseti body stal nejlepším domácím střelcem. Turecký klub oplatil srbskému soupeři říjnovou porážku (56:68) a s třinácti výhrami mu patří sedmé místo v tabulce. Euroliga basketbalistů 27. kolo Fenerbahce Istanbul - Crvena zvezda Bělehrad 66:63 (za domácí Veselý 7 bodů, 2 doskoky),

Alba Berlín - FC Barcelona 80:84

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes Istanbul 77:75

Bayern Mnichov - Baskonia Vitoria 71:80

Tabulka Tým Z V P S B 1. Anadolu Efes Istanbul 27 23 4 2352:2097 50 2. Real Madrid 27 21 6 2284:2087 48 3. FC Barcelona 27 21 6 2274:2113 48 4. Maccabi Tel Aviv 27 19 8 2232:2074 46 5. CSKA Moskva 27 18 9 2237:2089 45 6. Panathinaikos Atény 27 14 13 2373:2335 41 7. Fenerbahce Istanbul 27 13 14 2118:2136 40 8. Žalgiris Kaunas 27 12 15 2182:2118 39 9. Chimki Moskva 27 12 15 2313:2325 39 10. Valencie 27 12 15 2203:2222 39 11. Olympiakos Pireus 27 12 15 2188:2219 39 12. Milán 27 11 16 2104:2185 38 13. Baskonia Vitoria 27 11 16 1986:2083 38 14. Crvena zvezda Bělehrad 27 10 17 2002:2072 37 15. Villeurbanne 27 10 17 2004:2204 37 16. Alba Berlín 27 9 18 2292:2408 36 17. Bayern Mnichov 27 8 19 1989:2202 35 18. Zenit Petrohrad 27 7 20 2022:2186 34 .