Veselého deset bodů pomohlo Fenerbahce k výhře v Berlíně

Oba týmy s fanoušky před utkáním 22. kola uctily minutou ticha památku tragicky zesnulé legendy NBA Kobeho Bryanta, který zemřel v neděli při pádu vrtulníku v Kalifornii.

Domácí hráči měli průběh dlouho pod kontrolou. V poločase vedli 41:33 a necelé čtyři minuty před koncem čtvrté čtvrtiny ještě 63:62. Jenže pak začal úřadovat Francouz Lée Westermann, dal tři trojky, proměnil dvě šestky a závěr rozhodl.

Veselý opět nastoupil v základní sestavě a proměnil všechny čtyři střely za dva body i oba trestné hody. „V prvním poločase jsme udělali hodně chyb. Ve druhé půli jsme si více vážili míče. To bylo to, co nás nakonec dovedlo k výhře,“ řekl Veselý.

„Pořád se soustředím na sebe. Snažím se dostat do co nejlepší zápasové formy, ale dneska jsem se cítil dobře,“ podotkl Veselý, kterého potěšila velká podpora fanoušků Fenerbahce. „Je skvělé mít takovou podporu na venkovním zápase. Udělali výbornou atmosféru a hodně nám to pomohlo k vítězství,“ dodal.

Euroliga basketbalistů 22. kolo Chimki Moskva - CSKA Moskva 69:78

