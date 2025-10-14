Satoranský přispěl osmi body k další evropské výhře Barcelony

I díky osmi bodům Tomáše Satoranského zvítězili basketbalisté Barcelony v Eurolize nad Maccabi Tel Aviv 92:71 a připsali si v soutěži třetí výhru za sebou. Rozhodli už v první půli, kterou opanovali 60:32. Český rozehrávač k ní přispěl i čtyřmi asistencemi. Jan Veselý dal dva body.

Barcelonský kapitán Tomáš Satoranský útočí na koš Maccabi Tel-Aviv. | foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

V Eurolize se zatím Barceloně daří výrazně více než v domácí soutěži. V ní utrpěla v neděli na vlastní palubovce nečekanou porážku s Lleidou, předtím v úvodním kole nestačila na Valencii.

Do Euroligy vstoupili Katalánci prohrou s Hapoelem Tel Aviv, ale pak uspěli proti Panathinaikosu Atény, Valencii i Maccabi. Nejlepším střelcem duelu v Bělehradě byl s 19 body Willy Hernangómez.

První porážku po úvodních třech výhrách utrpěl Žalgiris Kaunas, který podlehl na palubovce Crvené zvezdy Bělehrad 79:88. Nigerijec Jordan Nwora pomohl domácím k vítězství 24 body.

Euroliga basketbalistů - 4. kolo

Maccabi Tel Aviv - FC Barcelona 71:92 (za hosty Satoranský 8 bodů, 4 asistence, Veselý 2 body, 1 doskok, 1 asistence)
Fenerbahce Istanbul - Dubaj BC 69:93
Crvena zvezda Bělehrad - Žalgiris Kaunas 88:79
Olympiakos Pireus - Anadolu Efes Istanbul 78:82
Bayern Mnichov - Olimpia Milán 64:53

Tabulka:

1.Žalgiris Kaunas431350:32375
2.FC Barcelona431390:37275
3.AS Monako321269:24966,7
4.Real Madrid321242:22366,7
5.Hapoel Tel Aviv321280:27166,7
6.Valencie BC321285:27966,7
7.Panathinaikos Atény321269:26666,7
8.Paris Basketball 321268:26966,7
9.Partizan Bělehrad321249:25466,7
10.Olympiakos Pireus422343:33450
11.Anadolu Efes Istanbul422335:33650
12.Dubaj BC422330:33450
13.Crvena zvezda Bělehrad422344:34950
14.Bayern Mnichov422310:32650
15.ASVEL Lyon Villeurbanne312251:26033,3
16.Virtus Boloňa312247:26133,3
17.Olimpiaa Milán413302:30825
18.Fenerbahce Istanbul413327:34025
19.Maccabi Tel Aviv413346:36825
20.Baskonia303275:2900
