V Eurolize se zatím Barceloně daří výrazně více než v domácí soutěži. V ní utrpěla v neděli na vlastní palubovce nečekanou porážku s Lleidou, předtím v úvodním kole nestačila na Valencii.
Do Euroligy vstoupili Katalánci prohrou s Hapoelem Tel Aviv, ale pak uspěli proti Panathinaikosu Atény, Valencii i Maccabi. Nejlepším střelcem duelu v Bělehradě byl s 19 body Willy Hernangómez.
První porážku po úvodních třech výhrách utrpěl Žalgiris Kaunas, který podlehl na palubovce Crvené zvezdy Bělehrad 79:88. Nigerijec Jordan Nwora pomohl domácím k vítězství 24 body.
Euroliga basketbalistů - 4. kolo
Maccabi Tel Aviv - FC Barcelona 71:92 (za hosty Satoranský 8 bodů, 4 asistence, Veselý 2 body, 1 doskok, 1 asistence)
Tabulka:
|1.
|Žalgiris Kaunas
|4
|3
|1
|350:323
|75
|2.
|FC Barcelona
|4
|3
|1
|390:372
|75
|3.
|AS Monako
|3
|2
|1
|269:249
|66,7
|4.
|Real Madrid
|3
|2
|1
|242:223
|66,7
|5.
|Hapoel Tel Aviv
|3
|2
|1
|280:271
|66,7
|6.
|Valencie BC
|3
|2
|1
|285:279
|66,7
|7.
|Panathinaikos Atény
|3
|2
|1
|269:266
|66,7
|8.
|Paris Basketball
|3
|2
|1
|268:269
|66,7
|9.
|Partizan Bělehrad
|3
|2
|1
|249:254
|66,7
|10.
|Olympiakos Pireus
|4
|2
|2
|343:334
|50
|11.
|Anadolu Efes Istanbul
|4
|2
|2
|335:336
|50
|12.
|Dubaj BC
|4
|2
|2
|330:334
|50
|13.
|Crvena zvezda Bělehrad
|4
|2
|2
|344:349
|50
|14.
|Bayern Mnichov
|4
|2
|2
|310:326
|50
|15.
|ASVEL Lyon Villeurbanne
|3
|1
|2
|251:260
|33,3
|16.
|Virtus Boloňa
|3
|1
|2
|247:261
|33,3
|17.
|Olimpiaa Milán
|4
|1
|3
|302:308
|25
|18.
|Fenerbahce Istanbul
|4
|1
|3
|327:340
|25
|19.
|Maccabi Tel Aviv
|4
|1
|3
|346:368
|25
|20.
|Baskonia
|3
|0
|3
|275:290
|0