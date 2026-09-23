Euroligový sen rychle končí. Žabiny ztroskotaly už na Crvené zvezdě

V minulé sezoně vypadly se Zaragozou rozdílem dvou bodů ve dvou zápasech. V Eurocupu se střetnou se španělským Jairisem s českými hráčkami Karolinou Šotolovou a Kateřinou Galíčkovou, řeckým Panathlitikosem Sykeon a chorvatským ŽKK Brod Na Savi.
Brňanky nastoupily v základní sestavě se třemi cizinkami, které přišly do klubu během léta - Paulou Ginzoovou, Robbi Ryanovou a Lydií Giomiovou. V dresu srbského mistra se představila řecká reprezentantka Artemis Spanuová, která v části minulé sezony oblékala dres Žabin.
Úvod patřil hostujícím basketbalistkám, které lépe střílely a hrály důrazněji pod košem. Žabiny ze sebe ale brzy setřásly počáteční nervozitu, stáhly šestibodové manko a do konce první čtvrtiny šly do vedení.
Oba týmy pak důsledně bránily, ani jeden se nedostal do výraznějšího bodového trháku. Tuhý boj o každý míč pokračoval i ve druhém poločase. Na hráčkách Žabin byla v některých fázích utkání patrná mírná nervozita a také nesehranost, ale srbský tým toho nedokázal příliš využít.
Během čtvrté čtvrtiny si domácí hráčky vytvořily šestibodový náskok, ale v dalším průběhu je střelba zradila. Od stavu 67:61 dala Crvena zvezda osm bodů v řadě. V dramatickém závěru Žabiny přidaly už pouze dva body a jejich sen o Eurolize se rozplynul.
Euroliga basketbalistek
Semifinále kvalifikace
Žabiny Brno - Crvena zvezda Bělehrad 69:75 (24:20, 38:38, 57:55)