Hapoel zapsal pátou výhru v Eurolize, se Satoranským přetlačil Virtus

Hapoel o třetí výhře za sebou rozhodl ve druhém poločase. Po první půli prohrával o 12 bodů, ale pak přestřílel italského soupeře 54:33 a připravil mu první porážku po sérii čtyř vítězství. Hapoel je v tabulce čtvrtý, Virtus osmý.
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Konec jedné úžasné éry. Satoranský se v listopadu rozloučí s reprezentací
Čtyřiatřicetiletý Satoranský, který se v listopadu rozloučí s reprezentační kariérou, nastoupil v základní sestavě a odehrál 21 minut. Nejlepším střelcem zápasu byl jeho spoluhráč Zach LeDay, který ke 22 bodům přidal deset doskoků.
Euroliga basketbalistů
7. kolo:
Hapoel Tel Aviv - Virtus Boloňa 90:81 (za domácí Satoranský 2 body, 4 doskoky, 2 asistence).
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|%
|1.
|Panathinaikos Atény
|6
|5
|1
|83,3
|2.
|Fenerbahce Istanbul
|6
|5
|1
|83,3
|3.
|Olympiakos Pireus
|6
|5
|1
|83,3
|4.
|Hapoel Tel Aviv
|7
|5
|2
|71,4
|5.
|Valencie
|6
|4
|2
|66,7
|6.
|Crvena zvezda Bělehrad
|6
|4
|2
|66,7
|7.
|Dubaj
|6
|4
|2
|66,7
|8.
|Boloňa
|7
|4
|3
|57,1
|9.
|Real Madrid
|6
|3
|3
|50,0
|10.
|FC Barcelona
|6
|3
|3
|50,0
|11.
|Besiktas Istanbul
|6
|3
|3
|50,0
|12.
|Partizan Bělehrad
|6
|3
|3
|50,0
|13.
|Anadolu Efes Istanbul
|6
|2
|4
|33,3
|14.
|Žalgiris Kaunas
|6
|2
|4
|33,3
|15.
|Bayern Mnichov
|6
|2
|4
|33,3
|16.
|Maccabi Tel Aviv
|6
|2
|4
|33,3
|17.
|Villeurbanne
|6
|2
|4
|33,3
|18.
|Paříž
|6
|1
|5
|16,7
|19.
|Milán
|6
|1
|5
|16,7
|20.
|Baskonia
|6
|1
|5
|16,7