Basket ONLINE: Vrátí se USK na pozitivní vlnu? Pražanky v Eurolize hrají s Gironou

Svěřenkyně trenéra Martina Bašty jsou zatím ve skupině třetí s bilancí 2:2. Jistotu postupu jim zajistila už úterní prohra Gdyně na palubovce Bourges. Přesto jde dál o to, aby šly do druhé fáze s co nejlepší bilancí. Do další skupiny si postupující týmy přenesou dosavadní výsledky.
ONLINE: Basquet Girona vs. ZVVZ USK Praha
Zápas ženské Euroligy sledujte podrobně.
„I z tohoto pohledu je to pro nás důležitý zápas. Jde o to, abychom šli případně do další fáze v co nejlepší pozici. I kdybychom neměli oproti Gironě náskok o skóre a vyhráli o bod v poslední vteřině, tak je pro nás důležité, abychom uspěli a vzali si s sebou tuto výhru,“ řekl trenér Bašta pro ČTK.
České mistryně zatím oba venkovní zápasy v tomto ročníku Euroligy zvládly. Naopak se jim nedařilo doma. S Gironou prohrály v hale Královka o 15 bodů, s Bourges minulý týden dokonce o 35. Šlo o jejich nejvyšší porážku v soutěži od roku 2009. I proto přišly o druhé místo ve skupině A, kde mají s Bourges horší vzájemné skóre.
Nechci tady učit, jak má vypadat nasazení, zlobil se Bašta. USK neprobudil ani křikem
„Gironě máme co vracet. Víme, že basket umíme hrát. Máme dobré hráčky, ale musíme to prokázat i na hřišti. Pracovali jsme na tom, abychom si věřili, byli zodpovědnější v obraně a aby si hráčky pomáhaly jedna druhé. Věřím, že konečně ukážeme náš basket,“ uvedl Bašta.
V prvním duelu s Gironou byla nejlepší střelkyní se 17 body francouzská rozehrávačka Pauline Astierová. Ta by měla být oporou Pražanek i nyní, stejně jako její krajanka a kapitánka Valériane Ayayiová, která má průměr 14 bodů na zápas. Nejlepší hráčkou Girony je s průměrem 18,8 bodu pivotka Mariam Coulibalyová.
Girona již má s bilancí 4:0 jistý postup. Proti USK jí půjde o to, aby si zajistila první místo. Pražanky mohou skupinu ještě zamotat. Na utkání se naladily nedělním ligovým vítězstvím na palubovce Basketu Ostrava 109:51.
„Řekli jsme si, že musíme každý zápas využívat, abychom se trochu lépe sehráli. Jsme nový a mladý tým a potřebujeme to. Nemůžeme si říct, že ty zápasy nějak odehrajeme. Musíme je využívat, abychom zlepšovali herní návyky a lépe se sehrávali. Pracovali jsme tam na některých věcech a věřím, že se to i proti Gironě projeví,“ řekl Bašta.