Veselý v zápase nastřílel 10 bodů a v utkání proměnil všechny čtyři střelecké pokusy včetně další trojky. Ještě o bod víc přidal rozehrávač a kapitán týmu Tomáš Satoranský, který trefil tři tříbodové hody a přidal i pět doskoků a tři asistence.
Střelecky úspěšnější v barcelonském dresu byli jen gruzínský pivot Šengelija (24) a americký křídelník Clyburn (14), který stanovil konečné skóre trojkou takřka z půlky půl minuty před koncem.
Barcelona přidala druhou výhru za sebou po předchozích dvou porážkách a s bilancí 5-3 jí patří osmé místo. Partizan si připsal třetí porážku za sebou a pátou v sezoně.
Euroliga basketbalistů - 8. kolo
AS Monako - Panathinaikos Atény 92:84
Tabulka:
|1.
|Žalgiris Kaunas
|8
|6
|2
|698:609
|75
|2.
|Crvena zvezda Bělehrad
|8
|6
|2
|702:653
|75
|3.
|Hapoel Tel Aviv
|8
|6
|2
|709:675
|75
|4.
|Olympiakos Pireus
|8
|5
|3
|683:649
|62,5
|5.
|AS Monako
|8
|5
|3
|693:666
|62,5
|6.
|Panathinaikos Atény
|8
|5
|3
|713:701
|62,5
|7.
|Valencie BC
|8
|5
|3
|737:726
|62,5
|8.
|FC Barcelona
|8
|5
|3
|693:691
|62,5
|9.
|Real Madrid
|8
|4
|4
|669:639
|50
|10.
|Paris Basketball
|8
|4
|4
|719:704
|50
|11.
|Virtus Boloňa
|8
|4
|4
|641:664
|50
|12.
|Bayern Mnichov
|8
|4
|4
|630:664
|50
|13.
|Olimpia Milán
|8
|3
|5
|649:640
|37,5
|14.
|Dubaj BC
|8
|3
|5
|655:669
|37,5
|15.
|Anadolu Efes Istanbul
|8
|3
|5
|650:676
|37,5
|16.
|Fenerbahce Istanbul
|8
|3
|5
|631:658
|37,5
|17.
|Partizan Bělehrad
|8
|3
|5
|669:702
|37,5
|18.
|Maccabi Tel Aviv
|8
|2
|6
|709:752
|25
|19.
|Baskonia
|8
|2
|6
|691:736
|25
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|8
|2
|6
|628:695
|25