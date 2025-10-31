Stoprocentní střelec Veselý přispěl k obratu Barcelony, trefil i dvě trojky

Autor: ,
  23:24
FC Barcelona zvítězila v 8. kole Euroligy v Bělehradu nad Partizanem 78:76 a důležitou trojkou se na obratu v závěru podílel proti svému bývalému týmu Jan Veselý. Český basketbalista dostal čtyři minuty před koncem hosty na kontakt snížením na 67:70, otočku pak dokonali Tornike Šengelija a Will Clyburn.

Jan Veselý z FC Barcelona u míče v zápase s Partizanem Bělehrad. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Nebojsa Parausic Profimedia.cz

Veselý v zápase nastřílel 10 bodů a v utkání proměnil všechny čtyři střelecké pokusy včetně další trojky. Ještě o bod víc přidal rozehrávač a kapitán týmu Tomáš Satoranský, který trefil tři tříbodové hody a přidal i pět doskoků a tři asistence.

Střelecky úspěšnější v barcelonském dresu byli jen gruzínský pivot Šengelija (24) a americký křídelník Clyburn (14), který stanovil konečné skóre trojkou takřka z půlky půl minuty před koncem.

Barcelona přidala druhou výhru za sebou po předchozích dvou porážkách a s bilancí 5-3 jí patří osmé místo. Partizan si připsal třetí porážku za sebou a pátou v sezoně.

Euroliga basketbalistů - 8. kolo

AS Monako - Panathinaikos Atény 92:84
Olympiakos Pireus - Hapoel Tel Aviv 62:58
Baskonia - Anadolu Efes Istanbul 86:75
Partizan Bělehrad - FC Barcelona 76:78 (za hosty Satoranský 11 bodů, 5 doskoků a 3 asistence, Veselý 10 bodů, 1 doskok, 1 asistence).

Tabulka:

1.Žalgiris Kaunas862698:60975
2.Crvena zvezda Bělehrad862702:65375
3.Hapoel Tel Aviv862709:67575
4.Olympiakos Pireus853683:64962,5
5.AS Monako853693:66662,5
6.Panathinaikos Atény853713:70162,5
7.Valencie BC853737:72662,5
8.FC Barcelona853693:69162,5
9.Real Madrid844669:63950
10.Paris Basketball 844719:70450
11.Virtus Boloňa844641:66450
12.Bayern Mnichov844630:66450
13.Olimpia Milán835649:64037,5
14.Dubaj BC835655:66937,5
15.Anadolu Efes Istanbul835650:67637,5
16.Fenerbahce Istanbul835631:65837,5
17.Partizan Bělehrad835669:70237,5
18.Maccabi Tel Aviv826709:75225
19.Baskonia826691:73625
20.ASVEL Lyon-Villeurbanne826628:69525
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Infarktový závěr urvali Dodgers dvojautem, Světovou sérii rozhodne až poslední zápas

Baseballovou Světovou sérii čeká poslední možný zápas. Toronto Blue Jays nevyužilo svůj mečbol, na domácím hřišti prohrálo s Los Angeles Dodgers 1-3, kteří srovnali sérii na 3-3 na zápasy....

1. listopadu 2025  4:37,  aktualizováno  5:30

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Stoprocentní střelec Veselý přispěl k obratu Barcelony, trefil i dvě trojky

FC Barcelona zvítězila v 8. kole Euroligy v Bělehradu nad Partizanem 78:76 a důležitou trojkou se na obratu v závěru podílel proti svému bývalému týmu Jan Veselý. Český basketbalista dostal čtyři...

31. října 2025  23:24

Nymburk dál doplňuje kádr, vrací se osvědčený střelec Shumate

Dres mistrovského Nymburka bude po necelém půlroce opět oblékat americký basketbalista Jay Shumate. Nejlepší střelec Středočechů z minulé sezony se do NBL vrací z Francie.

31. října 2025

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Házenkáři v přípravě zaskočili polského favorita, rozhodla sedmibranková šňůra

Čeští házenkáři vstoupili do nové sezony těsnou výhrou v přípravném zápase v Polsku 30:29. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše položili základ překvapivému výsledku už v úvodním dějství,...

31. října 2025  20:35

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Lawson byl při incidentu s komisaři v Mexiku bez viny, zjistili vyšetřovatelé

Liam Lawson nenese vinu na incidentu z Velké ceny Mexika formule 1, při níž mohl přejet dva traťové komisaře. Mezinárodní automobilová federace (FIA) to oznámila jako první výsledek vyšetřování...

31. října 2025  19:16

Ruský sukces u arbitráže. Sáňkaři mohou startovat jako neutrální sportovci

Rusko uspělo u sportovní arbitráže CAS s odvoláním proti plošnému vyloučení svých sáňkařů ze soutěží mezinárodní federace FIL. Podle verdiktu, který CAS zveřejnil, musí FIL umožnit ruským sáňkařům...

31. října 2025  18:08

Mbappé má první Zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy

Francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid převzal svou první Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant si trofej...

31. října 2025  17:15

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Proč jsem prohrál Giro. Tým mi neřekl o Van Aertovi, prozradil Del Toro

Vzpomínáte? Isaac del Toro vjížděl do poslední horské etapy Gira v růžovém trikotu, s náskokem 43 sekund na druhého Ekvádorce Carapaze a 1:21 minuty na třetího Brita Simona Yatese. Přesto při svém...

31. října 2025  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.