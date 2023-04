Barcelona prohrála v Miláně, triumf v základní části Euroligy jí unikne

Barcelona v posledním kole může maximálně vyrovnat bilanci vedoucího Olympiakosu či druhého Realu Madrid, ale vzhledem ke vzájemné bilanci nemůže oba předstihnout. Šanci má už jen proti Realu, s kterým jeden zápas vyhrála a druhý ztratila až po prodloužení.

Neskončí ale hůře než třetí, protože AS Monako po domácí porážce s Partizanem Bělehrad 84:88 už nemůže katalánský klub předstihnout. Srbský tým, na který se v Monaku přišel do haly podívat tenista Novak Djokovič před startem na Masters v Monte Carlu, si vítězstvím zajistil play off.

Euroliga basketbalistů - 33. kolo Čtvrtek:

Crvena zvezda Bělehrad - Olympiakos Pireus 87:79

Žalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv 68:67

Fenerbahce Istanbul - Anadolu Efes Istanbul 103:86

Valencie BC - Virtus Boloňa 79:68

Real Madrid - Bayern Mnichov 79:67

Baskonia Vitoria - ASVEL Lyon-Villeurbanne 120:100 Pátek:

Panathinaikos Atény - Alba Berlín 84:88

Olimpia Milán - FC Barcelona 84:76 (za hosty Veselý 9 bodů, 1 doskok a 1 asistence, Satoranský 2 body, 4 doskoky a 3 asistence)

AS Monako - Partizan Bělehrad 84:88