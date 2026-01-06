Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Tornike Šengelija i díky tomu, že proměnil všech sedm trestných hodů a šest ze sedmi střel za dva body. Barcelona je s bilancí 17 vítězství a sedm porážek pátá v tabulce.
Zápas se hrál bez diváků a za zavřenými dveřmi bude basketbalisty Maccabi hostit ve čtvrtek také Real Madrid. Španělské kluby to odůvodňují obavami o bezpečnost a doporučením policie.
Loni se ve Španělsku kvůli protestům proti izraelské ofenzivně v Pásmu Gazy, která byla odpovědí na teroristický útok Hamásu ze 7. října 2023, nedojela cyklistická Vuelta.
Euroliga basketbalistů
20. kolo
FC Barcelona - Maccabi Tel Aviv 93:83 (za domácí Satoranský 9 bodů, 6 asistencí, 4 doskoky, Veselý 2 body, 2 doskoky, 1 asistence)
Tabulka:
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|20
|14
|6
|70
|2.
|Valencie BC
|20
|14
|6
|70
|3.
|Fenerbahce Istanbul
|19
|13
|6
|68,4
|4.
|AS Monako
|20
|13
|7
|65
|5.
|FC Barcelona
|20
|13
|7
|65
|6.
|Real Madrid
|20
|12
|8
|60
|7.
|Panathinaikos Atény
|20
|12
|8
|60
|8.
|Olympiakos Pireus
|19
|11
|8
|57,9
|9.
|Žalgiris Kaunas
|20
|11
|9
|55
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|20
|11
|9
|55
|11.
|Virtus Boloňa
|20
|10
|10
|50
|12.
|Olimpia Milán
|20
|10
|10
|50
|13.
|Dubaj BC
|20
|9
|11
|45
|14.
|Maccabi Tel Aviv
|20
|8
|12
|40
|15.
|Paris Basketball
|19
|6
|13
|31,6
|16.
|Baskonia
|19
|6
|13
|31,6
|17.
|Anadolu Efes Istanbul
|19
|6
|13
|31,6
|18.
|Bayern Mnichov
|19
|6
|13
|31,6
|19.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|20
|6
|14
|30
|20.
|Partizan Bělehrad
|20
|6
|14
|30