Barcelona se vzpamatovala, Maccabi porazila s velkou pomoci Satoranského

Autor: ,
  23:16
Po dvou porážkách zvítězili basketbalisté Barcelony v Eurolize nad Maccabi Tel Aviv 93:83, Tomáš Satoranský přispěl k výhře devíti body, šesti asistencemi a čtyřmi doskoky. Český rozehrávač odehrál téměř 28 minut a byl nejvytíženějším hráčem zápasu. Po nemoci už nastoupil i Jan Veselý, který si připsal dva body, dva doskoky a asistenci.

Tomáš Satoranský z FC Barcelona u míče, spolupracuje s Willym Hernangómezem. | foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Tornike Šengelija i díky tomu, že proměnil všech sedm trestných hodů a šest ze sedmi střel za dva body. Barcelona je s bilancí 17 vítězství a sedm porážek pátá v tabulce.

Zápas se hrál bez diváků a za zavřenými dveřmi bude basketbalisty Maccabi hostit ve čtvrtek také Real Madrid. Španělské kluby to odůvodňují obavami o bezpečnost a doporučením policie.

Loni se ve Španělsku kvůli protestům proti izraelské ofenzivně v Pásmu Gazy, která byla odpovědí na teroristický útok Hamásu ze 7. října 2023, nedojela cyklistická Vuelta.

Euroliga basketbalistů

20. kolo

FC Barcelona - Maccabi Tel Aviv 93:83 (za domácí Satoranský 9 bodů, 6 asistencí, 4 doskoky, Veselý 2 body, 2 doskoky, 1 asistence)
Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Pireus 88:80
AS Monako - Partizan Bělehrad 101:84
Crvena zvezda Bělehrad - Valencie BC 89:106
ASVEL Lyon-Villeurbanne - Real Madrid 69:80
Hapoel Tel Aviv - Dubaj BC 85:60
Panathinaikos Atény - Olimpia Milán 74:87
Virtus Boloňa - Žalgiris Kaunas 83:79

Tabulka:

1.Hapoel Tel Aviv2014670
2.Valencie BC2014670
3.Fenerbahce Istanbul1913668,4
4.AS Monako2013765
5.FC Barcelona2013765
6.Real Madrid2012860
7.Panathinaikos Atény2012860
8.Olympiakos Pireus1911857,9
9.Žalgiris Kaunas2011955
10.Crvena zvezda Bělehrad2011955
11.Virtus Boloňa20101050
12.Olimpia Milán20101050
13.Dubaj BC2091145
14.Maccabi Tel Aviv2081240
15.Paris Basketball 1961331,6
16.Baskonia1961331,6
17.Anadolu Efes Istanbul1961331,6
18.Bayern Mnichov1961331,6
19.ASVEL Lyon-Villeurbanne2061430
20.Partizan Bělehrad2061430
Výsledky

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho...

6. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:15

Sukces v Lize mistrů. Nymburk si z Německa veze postupový mečbol

Martin Kříž (vpravo) z Nymburka se tlačí ke koši Heidelbergu, brání ho Paul...

Nymburští basketbalisté zvítězili nad Heidelbergem 72:63 a přiblížili se postupu do osmifinále Ligy mistrů. V sérii hrané na dva vítězné zápasy se ujali vedení 1:0 a rozhodnout mohou již ve čtvrtek...

6. ledna 2026,  aktualizováno  22:43

Horáček? Není to hodnej polda, má jasno Zohorna. Nový kouč Brna vyhlíží změny

Nový kouč brněnských hokejistů Jiří Horáček (vlevo) diriguje své hráče.

Coby elitní videokouč zodpovídal za trenérské výzvy, které si hokejová Kometa brala. Po konci Kamila Pokorného se ale sám postavil do funkce hlavního kouče a přezkum videa přenechal jiným. Hned první...

6. ledna 2026  22:24

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  6. 1. 22:21

Zápas Ligy mistrů trval jen sedm minut, Italové začali v pěti a skončili v jednom

Trapani Shark přijeli k zápasu Ligy mistrů proti Holonu s pěti hráči.

Pouze sedm minut trval úvodní zápas o postup do osmifinále basketbalové Ligy mistrů mezi Hapoelem Holon a Trapani Shark. Hostujícímu italskému týmu, který se zmítá ve finančních a organizačních...

6. ledna 2026  19:56,  aktualizováno  22:19

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

6. ledna 2026  21:19,  aktualizováno  21:35

Alžířané jsou ve čtvrtfinále Afrického poháru, uspělo i Pobřeží slonoviny

Bagdád Búnedžáh slaví výhru Alžírska.

V předposlední minutě prodloužení rozhodl střídající Adil Búlbina o postupu alžírských fotbalistů do čtvrtfinále mistrovství Afriky po vítězství 1:0 nad Kongem. Hladce postoupili obhájci titulu z...

6. ledna 2026  20:40

Zkrat na mistrovství Afriky. Osimhen se pohádal se spoluhráčem a chtěl střídat

Nigerijský fotbalista Victor Osimhen slaví gól.

Nigerijská hvězda Victor Osimhen se při vysoké výhře nad Mosambikem 4:0 na Africkém poháru národů neudržela. Po sporu se spoluhráčem Ademolou Lookmanem si v 68. minutě řekla o střídání a po zápase...

6. ledna 2026  20:23

POHLED: Juniorské medaile jsou skvělé. Ale hvězdy Česko hledá dál. Nevychovává je

Premium
Vladimír Dravecký utěšuje brankáře Michala Oršuláka po prohře ve finále MS...

Ta proměna je až zázračná. Místo ustrašených a neduživých mláďat sledujeme na juniorských šampionátech v českých dresech silné a sebevědomé borce, kteří si věří i na Kanadu a pravidelně vozí domů...

6. ledna 2026  20:21

Čeští házenkáři v generálce na Euro nečekaně vyhráli v Rakousku

Dominik Skopár (6), Tomáš Piroch a Tomáš Mrkva slaví po vyhraném zápase s...

Čeští házenkáři nečekaně vyhráli přípravu v Rakousku těsně 30:29 a zvládli vítězně generálku před blížícím se mistrovstvím Evropy. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše v druhé půli smazali...

6. ledna 2026  20:07

Turné čtyř můstků 2025/2026: výsledky, jak se vedli Češi

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Jedním z atraktivních sportovních zpestření v povánočním období bylo Turné čtyř můstků. Tradiční seriál závodů ve skocích na lyžích ovládl Slovinec Domen Prevc, český reprezentant Roman Koudelka...

6. ledna 2026  19:20

Větší rozkrok, lepší kombinéza. Skokani na lyžích si údajně aplikují kyselinu injekcí

Peter Prevc na můstku v Planici.

Ve skoku na lyžích často rozhodují centimetry uražené vzdálenosti. Na Turné čtyř můstků se však v posledních dnech řeší nezvyklé téma, měření v intimních partiích závodníků a možné pokusy o obcházení...

6. ledna 2026  18:40

