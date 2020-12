ONLINE: Pražanky jdou pro „povinnou“ výhru, daří se? USK vs. Arka Gdyně

Pražanky mají za sebou divoký týden. Po usídlení v istanbulské protikoronavirové bublině v úterý ztratily nadějně rozehraný duel s Fenerbahce (70:77), ale ve čtvrtek zvládly velký poločasový obrat proti ASVEL Lyon (80:79).

To Arka Gdyně, navazující na slavné časy Lotosu Gdyně z přelomu tisícíletí (11 polských titulů a dvě euroligová finále), vstoupil do skupiny jasnou porážkou od Lyonu 57:89. Proti Fenerbahce se držel o poznání lépe a podlehl „jen“ 70:80. Po třech čtvrtinách to bylo 56:56 a Polky držely naděje na úspěch.

ONLINE: Arka Gdyně - ZVVZ USK Praha Utkání Euroligy basketbalistek, od 18.00

V polském klubu působí Američanka s českými kořeny a polským pasem Marissa Kastaneková a dvě slovenské reprezentantky - Barbora Bálintová a Angelika Slámová. Nejlepší střelkyní týmu dosud byla se 14 body na utkání australská hráčka Alice Kuneková.

Tabulka sk. B Tým Z V P S B 1. Fenerbahce Istanbul 2 2 0 157:140 4 2. ZVVZ USK Praha 2 1 1 150:156 3 3. ASVEL Lyon 2 1 1 168:137 3 4. ARKA Gdyně 2 0 2 127:169 2

O postupujících do březnového čtvrtfinále se rozhodne v odvetách, které jsou na programu od 19. do 21. ledna.