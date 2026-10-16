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Eury proti dolarům. Euroliga chce mezi kluby rozdělit 82 miliard během deseti let

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  18:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Altaf QadriAP

Vedení Euroligy basketbalistů plánuje v průběhu příštích deseti let rozdělit mezi účastníky soutěže 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun). Jde o další reakci na chystaný projekt NBA Europe, která by se měla začít hrát na podzim příštího roku. Euroliga své finanční plány oznámila v tiskové zprávě.

Šéfové soutěže předpokládají, že 2,2 miliardy eur budou v následující dekádě tvořit výnosy a 1,2 miliardy eur získá na poplatcích od nových účastníků. Hodnota euroligových klubů má vzrůst z odhadovaných 1,8 miliardy eur na trojnásobek.

Třináct akcionářských klubů Euroligy nedávno odmítlo nabídku na partnerství od NBA a hodlá dál hájit pozici nejlepší soutěže na kontinentu. Nyní ji hraje 20 týmů, od příští sezony jich má být 24. Zvýšit by se měl také počet akcionářů ze 13 na 21, o osm volných míst s tímto statusem se uchází 15 mužstev.

NBA plánuje za rok spustit soutěž se 16 evropskými týmy. Dvanáct bude mít sídla v Aténách, Barceloně, Berlíně, Istanbulu, Londýně, Lyonu, Madridu, Manchesteru, Miláně, Mnichově, Paříži a Římě. Na projektu NBA spolupracuje s mezinárodní federací FIBA.

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