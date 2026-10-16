Šéfové soutěže předpokládají, že 2,2 miliardy eur budou v následující dekádě tvořit výnosy a 1,2 miliardy eur získá na poplatcích od nových účastníků. Hodnota euroligových klubů má vzrůst z odhadovaných 1,8 miliardy eur na trojnásobek.
Třináct akcionářských klubů Euroligy nedávno odmítlo nabídku na partnerství od NBA a hodlá dál hájit pozici nejlepší soutěže na kontinentu. Nyní ji hraje 20 týmů, od příští sezony jich má být 24. Zvýšit by se měl také počet akcionářů ze 13 na 21, o osm volných míst s tímto statusem se uchází 15 mužstev.
NBA plánuje za rok spustit soutěž se 16 evropskými týmy. Dvanáct bude mít sídla v Aténách, Barceloně, Berlíně, Istanbulu, Londýně, Lyonu, Madridu, Manchesteru, Miláně, Mnichově, Paříži a Římě. Na projektu NBA spolupracuje s mezinárodní federací FIBA.