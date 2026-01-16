Barcelona nezvládla El Clásico ofenzivně, v novém roce prohrála poprvé

Barcelona v Madridu od počátku ztrácela a v zápase ani jednou nevedla. Hostům se střelecky nedařilo, proměnili jen čtyři z 18 tříbodových pokusů. V závěru jejich manko narostlo až na 23 bodů a Realu podlehli i v druhém euroligovém vzájemném duelu v této sezoně.
Euroliga basketbalistů
22. kolo
Fenerbahce Istanbul - Valencie BC 82:79
Tabulka:
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|21
|15
|6
|71,4
|2.
|AS Monako
|22
|15
|7
|68,2
|3.
|Fenerbahce Istanbul
|21
|14
|7
|66,7
|4.
|Valencie BC
|22
|14
|8
|63,6
|5.
|Real Madrid
|22
|14
|8
|63,6
|6.
|FC Barcelona
|22
|14
|8
|63,6
|7.
|Olympiakos Pireus
|21
|13
|8
|61,9
|8.
|Panathinaikos Atény
|22
|13
|9
|59,1
|9.
|Žalgiris Kaunas
|22
|12
|10
|54,5
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|22
|12
|10
|54,5
|11.
|Olimpia Milán
|22
|11
|11
|50,0
|12.
|Virtus Boloňa
|22
|11
|11
|50,0
|13.
|Dubaj BC
|22
|10
|12
|45,5
|14.
|Maccabi Tel Aviv
|22
|9
|13
|40,9
|15.
|Baskonia
|22
|8
|14
|36,4
|16.
|Bayern Mnichov
|22
|8
|14
|36,4
|17.
|Paris Basketball
|21
|7
|14
|33,3
|18.
|Anadolu Efes Istanbul
|22
|6
|16
|27,3
|19.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|22
|6
|16
|27,3
|20.
|Partizan Bělehrad
|22
|6
|16
|27,3