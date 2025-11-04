Po debaklu i dárek. Další výhra Bourges zajistila USK v Eurolize postup

  22:46
Basketbalistky USK Praha mají jistý postup do další fáze Euroligy, v níž obhajují titul. Rozhodla o tom úterní výhra Bourges nad Gdyní 83:62. Pražanky tak získaly jistotu, že obsadí ve skupině A jedno ze tří postupových míst. Svůj duel 5. kola sehrají české šampionky ve středu na palubovce Girony.

Tima Pouyeová hledá cestu do koše USK. | foto: fiba.basketball

Svěřenkyně trenéra Martina Bašty jsou zatím ve skupině třetí s bilancí 2:2. Proti dosud neporažené Gironě budou ve středu hrát o třetí vítězství, díky němuž by se bodově dotáhly na Bourges. S francouzským celkem mají po týden staré domácí prohře 43:78 horší vzájemné skóre. Gdyně prohrála i pátý zápas v soutěži a skončí ve skupině A poslední.

I přes jistotu postupu půjde hráčkám USK o to, aby šly do druhé fáze s co nejlepší bilancí. Do další skupiny si postupující týmy přenesou dosavadní výsledky. První zápas s Gironou prohrály Pražanky před třemi týdny na domácí palubovce 60:75.

Euroligy basketbalistek

5. kolo

Skupina A:
Bourges - Gdyně 83:62

Tabulka

1.Girona440343:2408
2.Bourges532352:3318
3.USK Praha422277:2616
4.Gdyně505288:4285
Výsledky

