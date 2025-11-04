Po debaklu i dárek. Další výhra Bourges zajistila USK v Eurolize postup

Svěřenkyně trenéra Martina Bašty jsou zatím ve skupině třetí s bilancí 2:2. Proti dosud neporažené Gironě budou ve středu hrát o třetí vítězství, díky němuž by se bodově dotáhly na Bourges. S francouzským celkem mají po týden staré domácí prohře 43:78 horší vzájemné skóre. Gdyně prohrála i pátý zápas v soutěži a skončí ve skupině A poslední.
I přes jistotu postupu půjde hráčkám USK o to, aby šly do druhé fáze s co nejlepší bilancí. Do další skupiny si postupující týmy přenesou dosavadní výsledky. První zápas s Gironou prohrály Pražanky před třemi týdny na domácí palubovce 60:75.
Euroligy basketbalistek
5. kolo
Skupina A:
Tabulka
|1.
|Girona
|4
|4
|0
|343:240
|8
|2.
|Bourges
|5
|3
|2
|352:331
|8
|3.
|USK Praha
|4
|2
|2
|277:261
|6
|4.
|Gdyně
|5
|0
|5
|288:428
|5