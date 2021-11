ONLINE: Odsunou Rigu z cesty? Basketbalistky USK Praha hrají Euroligu

Trenérka českých mistryň Natália Hejková doufá, že její tým nastartuje v Lotyšsku úspěšnou sérii, která by mu dodala klid.

„Čeká nás rozhodující měsíc v soutěži a teď až do Vánoc bude každý z pěti zápasů důležitý. Pokud by se nám podařilo uspět, skupina by se mohla roztrhnout a my bychom byly v té horní části. Odrazový můstek nás čeká právě teď v Rize,“ řekla Hejková.

ONLINE: TTT Riga - USK Praha Utkání ženské Euroligy v podrobné reportáži od 18 hodin

Po Rize čekají USK domácí zápasy s Reyerem Benátky, BLMA Montpellier a MBA Moskva. Prosincový program zakončí české šampionky tři dny před Štědrým dnem na hřišti maďarského Szekszárdu.

Duel s Rigou je z hlediska vývoje ve skupině klíčový, jelikož lotyšský rival má jen o jeden bod méně než čtvrtý USK. Český tým v minulosti vyhrál oba dosavadní vzájemné duely.