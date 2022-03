Kdo si bude víc věřit, ten vyhraje. USK čeká rozhodující bitva se Schiem

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové se měly ve vyřazovací fázi původně utkat se Šoproní. Po vyřazení ruských týmů Jekatěrinburgu a Dynama Kursk kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu se ale posunuly v tabulce základní skupiny A o příčku výš a v upraveném pavouku na ně vyšlo Schio coby třetí tým skupiny B.

V prvním duelu před svými diváky USK smazal v závěrečné pětiminutovce dvanáctibodové manko a zvítězil 72:70. Při úterní odvetě na hřišti soupeře ale prohrál 56:69.

„Před utkáním se snažíme co nejlépe zregenerovat. V této fázi už nic extra nevymyslíte. Hlavní je, abychom zlepšily náš výkon z posledního utkání a věřily si, že jsme doma a jdeme vyhrát,“ řekla ČTK trenérka Hejková. „Už to ani nebude tak o taktice jako o sebevědomí. Kdo si bude víc věřit, ten vyhraje. Máme výhodu, že budeme mít na své straně publikum. Budeme se cítil lépe než ve Schiu,“ doplnila pětinásobná šampionka Euroligy.

Pražanky trápí absence a s ní související úzká rotace hráček. Kvůli zranění chybí rozehrávačka Barbora Bálintová nebo pivotka Dragana Stankovičová. V Itálii Hejková protočila v sestavě jen sedm hráček a americká opora Alyssa Thomasová odehrála plných čtyřicet minut. Domácí celek naopak rotoval se třemi hráčkami navíc. Táhla ho francouzská pivotka Sandrine Grudaová, jež zaznamenala 16 bodů a 14 doskoků.

Natália Hejková, trenérka USK Praha

„Mrzí mě, že jsem některé hráčky nenechala ve druhém utkání více oddechnout. Do posledních minut jsme ale měly šanci, takže to nešlo. Po zápase jsem holkám řekla, že je to pryč a musíme se soustředit na rozhodující duel. Je to 1:1, hrajeme doma a doma je doma. Budeme chtít udělat poslední krok a s naší zlepšenou obranou nemáme důvod být nervózní,“ uvedla Hejková.

USK usiluje o pátou účast ve Final Four v historii a první po třech letech. Předloni byla soutěž kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena, minulý rok české mistryně vypadly v základní skupině. Největší úspěch v soutěži zaznamenaly Pražanky před sedmi lety, kdy Evropskou ligu v domácím prostředí vyhrály.

Vítěz utkání USK - Schio narazí v semifinále závěrečného turnaje na Fenerbahce Istanbul. Turecký celek, který v základní části vyhrál skupinu B, porazil ve dvou zápasech Rigu. Dalším účastníkem je Šoproň, jež narazí na Salamancu, nebo Gironu s Julií Reisingerovou. Mezi španělskými týmy je stav čtvrtfinále také nerozhodný a o postupujícím se rozhodne v sobotu. Final Four je na programu od 8. do 10. dubna.