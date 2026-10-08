Po čtyřech kolech má izraelský tým vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek, Valencie uhájila neporazitelnost.
Hapoel prohrál úvodní čtvrtinu o 12 bodů a manko už nedohnal, přestože se v úvodu druhého poločasu přiblížil na rozdíl dvou bodů. Třetí čtvrtina ale opět lépe vyšla Valencii, která odskočila až na 19 bodů a koncovku už si pohlídala.
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Španělský celek tak po čtyřech kolech zůstal jedním ze dvou neporažených týmů v soutěži. V tabulce je druhý o skóre za Panathinaikosem.
Euroliga
4. kolo
Maccabi Tel Aviv - Milán 97:79
Tabulka
|1.
|Panathinaikos Atény
|4
|4
|0
|100
|2.
|Valencie
|4
|4
|0
|100
|3.
|Fenerbahce Istanbul
|4
|3
|1
|75,0
|4.
|Partizan Bělehrad
|4
|3
|1
|75,0
|5.
|Olympiakos Pireus
|3
|2
|1
|66,7
|6.
|FC Barcelona
|3
|2
|1
|66,7
|7.
|Crvena zvezda Bělehrad
|4
|2
|2
|50,0
|8.
|Boloňa
|4
|2
|2
|50,0
|9.
|Hapoel Tel Aviv
|4
|2
|2
|50,0
|10.
|Dubaj
|4
|2
|2
|50,0
|11.
|Villeurbanne
|4
|2
|2
|50,0
|12.
|Besiktas Istanbul
|3
|1
|2
|33,3
|13.
|Žalgiris Kaunas
|3
|1
|2
|33,3
|14.
|Anadolu Efes Istanbul
|3
|1
|2
|33,3
|15.
|Baskonia
|3
|1
|2
|33,3
|16.
|Real Madrid
|4
|1
|3
|25,0
|17.
|Paříž
|4
|1
|3
|25,0
|18.
|Bayern Mnichov
|4
|1
|3
|25,0
|19.
|Maccabi Tel Aviv
|4
|1
|3
|25,0
|20.
|Milán
|4
|1
|3
|25,0