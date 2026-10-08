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Satoranský měl devět asistencí, Hapoel ale prohrál ve Valencii

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  23:10

Tomáš Satoranský vymýšlí útok Hapoelu Tel Aviv. | foto: Profimedia.cz

Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s Tomášem Satoranským nedokázali v Eurolize navázat na vítězství nad Realem Madrid a na hřišti dalšího španělského celku Valencie prohráli 82:93. Český rozehrávač v utkání přispěl devíti asistencemi, čtyřmi body a čtyřmi doskoky.

Po čtyřech kolech má izraelský tým vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek, Valencie uhájila neporazitelnost.

Hapoel prohrál úvodní čtvrtinu o 12 bodů a manko už nedohnal, přestože se v úvodu druhého poločasu přiblížil na rozdíl dvou bodů. Třetí čtvrtina ale opět lépe vyšla Valencii, která odskočila až na 19 bodů a koncovku už si pohlídala.

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Španělský celek tak po čtyřech kolech zůstal jedním ze dvou neporažených týmů v soutěži. V tabulce je druhý o skóre za Panathinaikosem.

Euroliga

4. kolo

Maccabi Tel Aviv - Milán 97:79
Dubaj - Crvena zvezda Bělehrad 58:77
Bayern Mnichov - Boloňa 87:94
Panathinaikos Atény - Fenerbahce Istanbul 92:74
Valencie - Hapoel Tel Aviv 93:82 (za hosty Satoranský 4 body, 9 asistencí, 4 doskoky)
Real Madrid - Partizan Bělehrad 86:76

Tabulka

1.Panathinaikos Atény440100
2.Valencie440100
3.Fenerbahce Istanbul43175,0
4.Partizan Bělehrad43175,0
5.Olympiakos Pireus32166,7
6.FC Barcelona32166,7
7.Crvena zvezda Bělehrad42250,0
8.Boloňa42250,0
9.Hapoel Tel Aviv42250,0
10.Dubaj42250,0
11.Villeurbanne42250,0
12.Besiktas Istanbul31233,3
13.Žalgiris Kaunas31233,3
14.Anadolu Efes Istanbul31233,3
15.Baskonia31233,3
16.Real Madrid41325,0
17.Paříž41325,0
18.Bayern Mnichov41325,0
19.Maccabi Tel Aviv41325,0
20.Milán41325,0
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