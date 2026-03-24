Barcelona se v Eurolize zvedá. Satoranský s Veselým pomohli k výhře nad Anadolu

  23:16
Basketbalová FC Barcelona v Eurolize doma porazila 78:71 turecký celek Anadolu Efes Istanbul. Jan Veselý k vítězství přispěl deseti body, čtyřmi doskoky a dvěma asistencemi, Tomáš Santoranský přidal osm bodů, pět doskoků a dvě přihrávky.

Tomáš Satoranský z FC Barcelona v euroligovém zápase s Anadolu Efes Istanbul | foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Barcelona, která v neděli ve španělské lize prohrála 76:95 s Realem Madrid, po poločase vedla o 12 bodů. Ve třetí čtvrtině ale Katalánci dovolili hostům snížit a do čtvrté části vstupovali už jen s tříbodovým náskokem.

Další drama ale Barcelona nedovolila a v průběhu závěrečné čtvrtiny odskočila Istanbulu až na rozdíl osmi bodů. Satoranský poté dvěma úspěšnými šestkami dvě sekundy před koncem stanovil konečné skóre.

Barcelona po sérii čtyř porážek v řadě vyhrála v Eurolize podruhé za sebou a s bilancí 19-14 přiblížila k účasti v play off.

Euroliga basketbalistů

33. kolo

FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul 78:71 (za domácí Veselý 10 bodů, 4 doskoky, 2 asistence a Satoranský 8 bodů, 5 doskoků, 2 asistence)
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahce Istanbul 94:89
AS Monako - Olimpia Milán 90:85
Žalgiris Kaunas - Bayern Mnichov 78:71
Dubaj BC - Panathinaikos Atény 104:107
Valencie BC - Olympiakos Pireus 85:84
Partizan Bělehrad - ASVEL Lyon-Villeurbanne 79:78
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv 92:83

Tabulka:

1.Fenerbahce Istanbul33231069,7
2.Olympiakos Pireus34221264,7
3.Real Madrid33211263,6
4.Valencie BC33211263,6
5.Hapoel Tel Aviv32201262,5
6.Žalgiris Kaunas33191457,6
7.AS Monako33191457,6
8.Panathinaikos Atény33191457,6
9.FC Barcelona33191457,6
10.Crvena zvezda Bělehrad32181456,3
11.Dubaj BC33171651,5
12.Maccabi Tel Aviv32161650,0
13.Olimpia Milán33161748,5
14.Virtus Boloňa32131940,6
15.Bayern Mnichov33132039,4
16.Partizan Bělehrad33132039,4
17.Paris Basketball 33122136,4
18.Anadolu Efes Istanbul33102330,3
19.Baskonia3292328,1
20.ASVEL Lyon-Villeurbanne3382524,2
