Barcelona se v Eurolize zvedá. Satoranský s Veselým pomohli k výhře nad Anadolu

Barcelona, která v neděli ve španělské lize prohrála 76:95 s Realem Madrid, po poločase vedla o 12 bodů. Ve třetí čtvrtině ale Katalánci dovolili hostům snížit a do čtvrté části vstupovali už jen s tříbodovým náskokem.
Další drama ale Barcelona nedovolila a v průběhu závěrečné čtvrtiny odskočila Istanbulu až na rozdíl osmi bodů. Satoranský poté dvěma úspěšnými šestkami dvě sekundy před koncem stanovil konečné skóre.
Barcelona po sérii čtyř porážek v řadě vyhrála v Eurolize podruhé za sebou a s bilancí 19-14 přiblížila k účasti v play off.
Euroliga basketbalistů
33. kolo
FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul 78:71 (za domácí Veselý 10 bodů, 4 doskoky, 2 asistence a Satoranský 8 bodů, 5 doskoků, 2 asistence)
Tabulka:
|1.
|Fenerbahce Istanbul
|33
|23
|10
|69,7
|2.
|Olympiakos Pireus
|34
|22
|12
|64,7
|3.
|Real Madrid
|33
|21
|12
|63,6
|4.
|Valencie BC
|33
|21
|12
|63,6
|5.
|Hapoel Tel Aviv
|32
|20
|12
|62,5
|6.
|Žalgiris Kaunas
|33
|19
|14
|57,6
|7.
|AS Monako
|33
|19
|14
|57,6
|8.
|Panathinaikos Atény
|33
|19
|14
|57,6
|9.
|FC Barcelona
|33
|19
|14
|57,6
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|32
|18
|14
|56,3
|11.
|Dubaj BC
|33
|17
|16
|51,5
|12.
|Maccabi Tel Aviv
|32
|16
|16
|50,0
|13.
|Olimpia Milán
|33
|16
|17
|48,5
|14.
|Virtus Boloňa
|32
|13
|19
|40,6
|15.
|Bayern Mnichov
|33
|13
|20
|39,4
|16.
|Partizan Bělehrad
|33
|13
|20
|39,4
|17.
|Paris Basketball
|33
|12
|21
|36,4
|18.
|Anadolu Efes Istanbul
|33
|10
|23
|30,3
|19.
|Baskonia
|32
|9
|23
|28,1
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|33
|8
|25
|24,2