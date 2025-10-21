Elitní basket se vrací do Izraele, Maccabi a Hapoel budou hrát Euroligu v Tel Avivu

Příměří v Pásmu Gazy vstoupilo v platnost 10. října. Izrael a teroristické hnutí Hamás se však vzájemně obviňují z jeho opakovaného porušování.
„Euroliga Basketball a její zúčastněné kluby vítají nedávný mírový plán s optimismem a nadějí. Po zralé úvaze se shodly na návrhu stanovit 1. prosinec jako datum obnovení zápasů v Izraeli. Do té doby bude Euroliga nadále pečlivě sledovat vývoj situace,“ uvedlo vedení soutěže v prohlášení.
Do Izraele se má od prosince vrátit také basketbalový EuroCup, v němž startuje Hapoel Jeruzalém.