Veselý se vyhecoval proti bývalému klubu, v Eurolize pomohl skolit Partizan

Veselý proměnil sedm z devíti pokusů za dva body a byl druhým nejlepším střelcem domácího týmu po Willym Hernangómezovi. Barcelona se čtrnáctou výhrou v jednadvacátém utkání dotáhla na nejlepší týmy soutěže, v tabulce je čtvrtá.
S posledním celkem Euroligy se do Barcelony na skok vrátil trenér Joan Peňarroya, který Satoranského a spol. až do listopadu vedl. Partizanu nepomohlo ani 20 bodů Duanea Washingtona. Srbský tým prohrál pošesté v řadě a má bilanci 6-15.
Euroliga basketbalistů
21. kolo
FC Barcelona - Partizan Bělehrad 88:70 (za domácí Veselý 14 bodů, 1 doskok, 1 asistence, Satoranský 6 bodů, 5 doskoků, 2 asistence)
Tabulka
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|20
|14
|6
|70,0
|2.
|Monako
|21
|14
|7
|66,7
|3.
|Valencie
|21
|14
|7
|66,7
|4.
|FC Barcelona
|21
|14
|7
|66,7
|5.
|Fenerbahce Istanbul
|20
|13
|7
|65,0
|6.
|Real Madrid
|21
|13
|8
|61,9
|7.
|Panathinaikos Atény
|21
|13
|8
|61,9
|8.
|Olympiakos Pireus
|20
|12
|8
|60,0
|9.
|Žalgiris Kaunas
|21
|12
|9
|57,1
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|21
|11
|10
|52,4
|11.
|Milán
|21
|11
|10
|52,4
|12.
|Boloňa
|21
|10
|11
|47,6
|13.
|Dubaj BC
|21
|10
|11
|47,6
|14.
|Maccabi Tel Aviv
|21
|8
|13
|38,1
|15.
|Paříž
|20
|7
|13
|35,0
|16.
|Baskonia
|21
|7
|14
|33,3
|17.
|Bayern Mnichov
|21
|7
|14
|33,3
|18.
|Anadolu Efes Istanbul
|21
|6
|15
|28,6
|19.
|Villeurbanne
|21
|6
|15
|28,6
|20.
|Partizan Bělehrad
|21
|6
|15
|28,6