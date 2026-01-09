Veselý se vyhecoval proti bývalému klubu, v Eurolize pomohl skolit Partizan

  22:58
Český basketbalista Jan Veselý pomohl v Eurolize Barceloně 14 body porazit svůj bývalý tým Partizan Bělehrad 88:70. Tomáš Satoranský se na jasné výhře Katalánců podílel šesti body a pěti doskoky.

Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu. | foto: Profimedia.cz

Veselý proměnil sedm z devíti pokusů za dva body a byl druhým nejlepším střelcem domácího týmu po Willym Hernangómezovi. Barcelona se čtrnáctou výhrou v jednadvacátém utkání dotáhla na nejlepší týmy soutěže, v tabulce je čtvrtá.

S posledním celkem Euroligy se do Barcelony na skok vrátil trenér Joan Peňarroya, který Satoranského a spol. až do listopadu vedl. Partizanu nepomohlo ani 20 bodů Duanea Washingtona. Srbský tým prohrál pošesté v řadě a má bilanci 6-15.

Euroliga basketbalistů

21. kolo

FC Barcelona - Partizan Bělehrad 88:70 (za domácí Veselý 14 bodů, 1 doskok, 1 asistence, Satoranský 6 bodů, 5 doskoků, 2 asistence)
Žalgiris Kaunas - Crvena zvezda Bělehrad 99:67
Olympiakos Pireus - Bayern Mnichov 95:80
Baskonia - Villeurbanne 78:73
Milán - Anadolu Efes Istanbul 87:74

Tabulka

1.Hapoel Tel Aviv2014670,0
2.Monako2114766,7
3.Valencie2114766,7
4.FC Barcelona2114766,7
5.Fenerbahce Istanbul2013765,0
6.Real Madrid2113861,9
7.Panathinaikos Atény2113861,9
8.Olympiakos Pireus2012860,0
9.Žalgiris Kaunas2112957,1
10.Crvena zvezda Bělehrad21111052,4
11.Milán21111052,4
12.Boloňa21101147,6
13.Dubaj BC21101147,6
14.Maccabi Tel Aviv2181338,1
15.Paříž2071335,0
16.Baskonia2171433,3
17.Bayern Mnichov2171433,3
18.Anadolu Efes Istanbul2161528,6
19.Villeurbanne2161528,6
20.Partizan Bělehrad2161528,6
