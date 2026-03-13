Barcelona v Eurolize počtvrté v řadě prohrála. Satoranský dal Hapoelu 11 bodů

  22:44aktualizováno  22:55
Basketbalisté Barcelony prohráli v Eurolize s Hapoelem Tel Aviv 75:80 a připsali si v soutěži čtvrtou porážku v řadě, kterou si zkomplikovali boj o účast ve vyřazovacích bojích. Katalánskému týmu nepomohl přerušit černou sérii ani český rozehrávač Tomáš Satoranský, jenž dal 11 bodů a přidal po čtyřech asistencích a doskocích.

Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy. | foto: Profimedia.cz

Pěti body a dvěma doskoky přispěl Jan Veselý, který v dresu Barcelony odehrál v Eurolize 405. zápas a v historické tabulce se posunul na páté místo. Počtem startů v soutěži se vyrovnal Sergiu Rodríguezovi, pořadí vévodí s 473 zápasy Sergio Llull.

Euroliga basketbalistů

31. kolo

Crvena zvezda Bělehrad - Fenerbahce Istanbul 79:73
FC Barcelona - Hapoel Tel Aviv 75:80 (za domácí Satoranský 11 bodů, 4 doskoky, 4 asistence, Veselý 5 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)
Milán - Maccabi Tel Aviv 96:87

Tabulka

1.Fenerbahce Istanbul3022873,3
2.Olympiakos Pireus31201164,5
3.Real Madrid31201164,5
4.Valencie31201164,5
5.Hapoel Tel Aviv29181162,1
6.Crvena zvezda Bělehrad31181358,1
7.Žalgiris Kaunas31171454,8
8.Monako31171454,8
9.Panathinaikos Atény31171454,8
10.FC Barcelona31171454,8
11.Dubaj BC30161453,3
12.Milán31161551,6
13.Maccabi Tel Aviv30141646,7
14.Boloňa31131841,9
15.Bayern Mnichov31131841,9
16.Paříž31121938,7
17.Partizan Bělehrad30102033,3
18.Anadolu Efes Istanbul31102132,3
19.Baskonia3192229,0
20.Villeurbanne3182325,8
