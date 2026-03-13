Barcelona v Eurolize počtvrté v řadě prohrála. Satoranský dal Hapoelu 11 bodů

Pěti body a dvěma doskoky přispěl Jan Veselý, který v dresu Barcelony odehrál v Eurolize 405. zápas a v historické tabulce se posunul na páté místo. Počtem startů v soutěži se vyrovnal Sergiu Rodríguezovi, pořadí vévodí s 473 zápasy Sergio Llull.
Euroliga basketbalistů
31. kolo
Crvena zvezda Bělehrad - Fenerbahce Istanbul 79:73
Tabulka
|1.
|Fenerbahce Istanbul
|30
|22
|8
|73,3
|2.
|Olympiakos Pireus
|31
|20
|11
|64,5
|3.
|Real Madrid
|31
|20
|11
|64,5
|4.
|Valencie
|31
|20
|11
|64,5
|5.
|Hapoel Tel Aviv
|29
|18
|11
|62,1
|6.
|Crvena zvezda Bělehrad
|31
|18
|13
|58,1
|7.
|Žalgiris Kaunas
|31
|17
|14
|54,8
|8.
|Monako
|31
|17
|14
|54,8
|9.
|Panathinaikos Atény
|31
|17
|14
|54,8
|10.
|FC Barcelona
|31
|17
|14
|54,8
|11.
|Dubaj BC
|30
|16
|14
|53,3
|12.
|Milán
|31
|16
|15
|51,6
|13.
|Maccabi Tel Aviv
|30
|14
|16
|46,7
|14.
|Boloňa
|31
|13
|18
|41,9
|15.
|Bayern Mnichov
|31
|13
|18
|41,9
|16.
|Paříž
|31
|12
|19
|38,7
|17.
|Partizan Bělehrad
|30
|10
|20
|33,3
|18.
|Anadolu Efes Istanbul
|31
|10
|21
|32,3
|19.
|Baskonia
|31
|9
|22
|29,0
|20.
|Villeurbanne
|31
|8
|23
|25,8