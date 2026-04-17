Barcelona v Eurolize zabojuje v předkole, proti Bayernu hrál i uzdravený Satoranský

  22:55
Čeští basketbalisté Jan Veselý a Tomáš Satoranský pomohli Barceloně v posledním kole základní části Euroligy k vítězství nad Bayernem Mnichov 95:69 a postupu do předkola play off.

Jan Veselý z Barcelony se raduje v euroligovém utkání proti Realu Madrid. | foto: Basket Barcelona

Veselý přispěl 11 body. Satoranský, jenž dva týdny nehrál a vynechal čtyři zápasy kvůli zdravotním potížím, zaznamenal za téměř 25 minut na palubovce čtyři body a pět asistencí.

Katalánský tým uspěl v Eurolize po sérii tří porážek a obsadil deváté místo. V předkole s Crvenou zvezdou Bělehrad bude mít výhodu domácího prostředí. K postupu do čtvrtfinále bude muset vítěz tohoto zápasu následně uspět na hřišti poraženého z duelu mezi Panathinaikosem a Monakem.

O postup marně usilovala Dubaj. Nováček soutěže na poslední zápas základní části angažoval bývalého nymburského kouče Aleksandera Sekuliče, pod jehož vedením tým podlehl doma druhému nejlepšímu týmu soutěže Valencii 85:95.

Euroliga basketbalistů

38. kolo

FC Barcelona - Bayern Mnichov 95:69 (za domácí Veselý 11 bodů, 3 doskoky, 2 asistence a Satoranský 4 body, 5 asistencí, 1 doskok)
Žalgiris Kaunas - Paříž 85:79
Monako - Hapoel Tel Aviv 105:85
Dubaj BC - Valencie 85:95
Panathinaikos Atény - Anadolu Efes Istanbul 97:62

Konečná tabulka:

1.Olympiakos Pireus38261268,4
2.Valencie38251365,8
3.Real Madrid38241463,2
4.Fenerbahce Istanbul38241463,2
5.Žalgiris Kaunas38231560,5
6.Hapoel Tel Aviv38231560,5
7.Panathinaikos Atény38221657,9
8.Monako38221657,9
9.FC Barcelona38211755,3
10.Crvena zvezda Bělehrad38211755,3
11.Dubaj BC38191950,0
12.Maccabi Tel Aviv38182047,4
13.Bayern Mnichov38172144,7
14.Milán38172144,7
15.Partizan Bělehrad38162242,1
16.Paříž38152339,5
17.Boloňa38142436,8
18.Baskonia38132534,2
19.Anadolu Efes Istanbul38122631,6
20.Villeurbanne3883021,1
Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Neokoukaný trenér ve finále. Žabka změnil Třinec, čím se liší od Varadi a Motáka?

Premium
Třinecký trenér Boris Žabka během zápasu semifinále play off proti Karlovým...

Všímáte si toho také? Zase zůstávají tak trochu v ústraní. Pardubice a Sparta strhávaly reflektory na sebe, po vypjaté sedmidílné sérii padala z obou stran slova o předčasném finále. Minulost ale...

18. dubna 2026

Lampard dovedl Coventry po 25 letech do Premier League. Musí nás brát vážně, říká

Frank Lampard slaví postup do Premier League, který vybojoval jako trenér...

Ikonický anglický fotbalista Frank Lampard dovedl jako trenér fotbalisty Coventry City do Premier League. Ve městě z hrabství West Midlands se bude nejvyšší soutěž hrát po 25 letech. Svěřenci...

17. dubna 2026  23:53

Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka

Ondřej a David Kaše jedou pogratulovat střelci vítězné branky Ondřeji Balážovi.

Dvojitá úleva hokejového Litvínova. V extraligové baráži si v pátek zajistil proti Jihlavě první bod a šťastný konec měl i kolaps fanouška, kvůli němuž se o víc jak deset minut oddálil start...

17. dubna 2026  23:43

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

17. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  22:55

Barcelona v Eurolize zabojuje v předkole, proti Bayernu hrál i uzdravený Satoranský

Jan Veselý z Barcelony se raduje v euroligovém utkání proti Realu Madrid.

Čeští basketbalisté Jan Veselý a Tomáš Satoranský pomohli Barceloně v posledním kole základní části Euroligy k vítězství nad Bayernem Mnichov 95:69 a postupu do předkola play off.

17. dubna 2026  22:55

Zemřel legendární basketbalista Schmidt, drží střelecké rekordy na olympiádě i MS

Brazilský basketbalista Oscar Schmidt v dresu Banco Bandeirantes.

Ve věku 68 let zemřel bývalý brazilský basketbalista Oscar Schmidt, člen Síně slávy a nejlepší střelec v historii olympijských her a mistrovství světa. Úmrtí oznámila jeho rodina, jež uvedla, že...

17. dubna 2026  22:46

Lvi Praha popáté v řadě zabojují o titul. Budějovice litují: Byli jsme zabrždění

Radost Davida Kollátora ve čtvrtém finále extraligy.

Úřadující šampioni Lvi Praha jsou popáté v řadě ve finále play off extraligy volejbalistů. Ve čtvrtém semifinále vyhráli v Českých Budějovicích 3:1 a stejným poměrem ovládli celou sérii.

17. dubna 2026  21:10

Čeští hokejisté opět porazili Německo. V Karlových Varech inkasovali až v závěru

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Po prvním přátelském zápase zvládli úspěšně i druhý. Čeští hokejistí stejně jako ve čtvrtek také dnes porazili tým Německa. Výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 4:1, góly vstřelili Pytlík, Voženílek,...

17. dubna 2026  16:50,  aktualizováno  19:45

Muchová konečně vyzrála na Gauffovou! Zahraje si semifinále, další tři Češi končí

Konečně. Tenistka Karolína Muchová na sedmý pokus poprvé v kariéře zdolala Coco...

Tenistka Karolína Muchová na sedmý pokus poprvé v kariéře zdolala Coco Gauffovou, po výhře 6:3, 5:7, 6:3 nad Američankou postoupila do semifinále ve Stuttgartu. O finále se na halovém antukovém...

17. dubna 2026  13:01,  aktualizováno  19:04

Právník Vondroušové: Čelí tlaku a stresu. Vzpomněla si na přepadení Kvitové

Premium
Markéta Vondroušová v prvním kole Wimbledonu.

Na stresu z dlouhodobého tlaku staví svou obhajobu Markéta Vondroušová v ošemetném případu, kterému čelí. Loni v prosinci se nepodrobila dopingové zkoušce a tvrdí, že komisařka, jež u ní doma...

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

17. dubna 2026  18:55

Alcaraz se s těžkým srdcem odhlásil i z Madridu: Hodně bolí, že tady nebudu hrát

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude po odstoupení z turnaje v Barceloně hrát kvůli zranění ani příští týden v Madridu. Z antukového Masters ve španělské metropoli se odhlásil také Srb Novak...

17. dubna 2026  18:33

