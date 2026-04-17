Barcelona v Eurolize zabojuje v předkole, proti Bayernu hrál i uzdravený Satoranský

Veselý přispěl 11 body. Satoranský, jenž dva týdny nehrál a vynechal čtyři zápasy kvůli zdravotním potížím, zaznamenal za téměř 25 minut na palubovce čtyři body a pět asistencí.
Katalánský tým uspěl v Eurolize po sérii tří porážek a obsadil deváté místo. V předkole s Crvenou zvezdou Bělehrad bude mít výhodu domácího prostředí. K postupu do čtvrtfinále bude muset vítěz tohoto zápasu následně uspět na hřišti poraženého z duelu mezi Panathinaikosem a Monakem.
O postup marně usilovala Dubaj. Nováček soutěže na poslední zápas základní části angažoval bývalého nymburského kouče Aleksandera Sekuliče, pod jehož vedením tým podlehl doma druhému nejlepšímu týmu soutěže Valencii 85:95.
Euroliga basketbalistů
38. kolo
FC Barcelona - Bayern Mnichov 95:69 (za domácí Veselý 11 bodů, 3 doskoky, 2 asistence a Satoranský 4 body, 5 asistencí, 1 doskok)
Konečná tabulka:
|1.
|Olympiakos Pireus
|38
|26
|12
|68,4
|2.
|Valencie
|38
|25
|13
|65,8
|3.
|Real Madrid
|38
|24
|14
|63,2
|4.
|Fenerbahce Istanbul
|38
|24
|14
|63,2
|5.
|Žalgiris Kaunas
|38
|23
|15
|60,5
|6.
|Hapoel Tel Aviv
|38
|23
|15
|60,5
|7.
|Panathinaikos Atény
|38
|22
|16
|57,9
|8.
|Monako
|38
|22
|16
|57,9
|9.
|FC Barcelona
|38
|21
|17
|55,3
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|38
|21
|17
|55,3
|11.
|Dubaj BC
|38
|19
|19
|50,0
|12.
|Maccabi Tel Aviv
|38
|18
|20
|47,4
|13.
|Bayern Mnichov
|38
|17
|21
|44,7
|14.
|Milán
|38
|17
|21
|44,7
|15.
|Partizan Bělehrad
|38
|16
|22
|42,1
|16.
|Paříž
|38
|15
|23
|39,5
|17.
|Boloňa
|38
|14
|24
|36,8
|18.
|Baskonia
|38
|13
|25
|34,2
|19.
|Anadolu Efes Istanbul
|38
|12
|26
|31,6
|20.
|Villeurbanne
|38
|8
|30
|21,1