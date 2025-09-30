Satoranskému s Veselým nevyšel vstup do Euroligy, Barcelona padla s Hapoelem

Autor: ,
  20:45
Basketbalisté Barcelony s pivotem Janem Veselým a rozehrávačem Tomášem Satoranským vstoupili do nové sezony Euroligy porážkou 87:103 s nováčkem soutěže Hapoelem Tel Aviv. Oba čeští reprezentanti ze zdravotních důvodů vynechali letní mistrovství Evropy v Rize, ale na startu klubové sezony už jsou fit.

Tomáš Satoranský zakládá útok ve čtvrtfinálovém zápase proti Monaku. | foto: Profimedia.cz

Proti vítězi minulého ročníku nižšího EuroCupu zaznamenal Veselý 13 bodů, Satoranský byl s téměř 29 minutami strávenými na hřišti nejvytíženějším hráčem zápasu, připsal si po pěti bodech a doskocích a přidal čtyři asistence.

Utkání se hrálo kvůli napjaté situaci v Izraeli v Sofii. Barcelonu střelecky táhl americký křídelník Will Clyburn, který při soutěžním debutu po příchodu z Virtusu Boloňa zaznamenal 23 bodů a 7 doskoků. Třináct bodů jako Veselý dal ještě rozehrávač Kevin Punter, český basketbalista zaznamenal ještě dvě asistence a jediný doskok. Nejlepším střelcem izraelského celku byl americký rozehrávač Antonio Blakeney s 20 body.

Elitní evropská soutěž má od této sezony nově 20 účastníků. Nepokračuje v ní Alba Berlín, staronovým účastníkem je Valencie a jako další nováček vedle Hapoelu přibyl tým Dubaj BC. Čistě mezinárodní celek sídlící v nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů při debutu zvítězil v domácí Coca-Cola Areně nad Partizanem Bělehrad 89:76. Nejlepším střelcem vítězného týmu, který vede slovinský kouč Jurica Golemac, byl lotyšský křídelník Davis Bertans.

Basketbalová Euroliga

1. kolo:

Dubaj BC - Partizan Bělehrad 89:76
Hapoel Tel Aviv - FC Barcelona 103:87 (za hosty Veselý 13 bodů, 1 doskok, 2 asistence a Satoranský 5 bodů, 5 doskoků, 4 asistence)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Real vyhrál v Almaty, Atalanta doma porazila Bruggy. Do akce půjde i Liverpool

Aktualizujeme

Vedle souboje Slavie na Interu Milán se v úterý hraje dalších osm zápasů fotbalové Ligy mistrů. Program otevřely výhry 5:0 Realu Madrid v daleké Almaty a 2:1 Atalanty Bergamo s Bruggy. Od 21.00 se...

30. září 2025  18:35,  aktualizováno  20:57

ONLINE: Plzeň vede na Spartě, Jágr proti Varům nehrál. Třinec porazil Brno

Sledujeme online

Úterní podvečer nabízí desáté kolo hokejové extraligy. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, který porazil Kometu Brno 1:0, České Budějovice přehrály Vítkovice 2:1, Hradec podlehl Olomouci 0:1. Karlovy Vary...

30. září 2025  16:45,  aktualizováno  20:55

Satoranskému s Veselým nevyšel vstup do Euroligy, Barcelona padla s Hapoelem

Basketbalisté Barcelony s pivotem Janem Veselým a rozehrávačem Tomášem Satoranským vstoupili do nové sezony Euroligy porážkou 87:103 s nováčkem soutěže Hapoelem Tel Aviv. Oba čeští reprezentanti ze...

30. září 2025  20:45

Liberec v poháru končí, Artis ho přemohl i v deseti. Duklu poslal dál mladík Kroupa

Fotbalisté Liberce vypadli ve 3. kole z domácího poháru. Na hřišti druholigového Artisu Brno prohráli penaltový rozstřel 5:6, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas nerozhodně 1:1....

30. září 2025  20:21,  aktualizováno  20:28

ONLINE: Inter - Slavia, za hosty Vlček či Hašioka. V útoku hraje pouze Kušej

Sledujeme online

Od naší zpravodajky v Itálii Druhý zápas slávistických fotbalistů v Lize mistrů: Český šampion bojuje na Interu Milán, který je finalistou minulého ročníku. Utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

30. září 2025

Brněnští házenkáři porazili Zubří a dostali se do čela extraligy

Brněnští házenkáři porazili v předehrávce 5. kola extraligy Zubří 29:26 a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. Mají nyní dvoubodový náskok před Plzní, která ale odehrála o dva zápasy méně,...

30. září 2025  19:35

Slavia v mládežnické Lize mistrů uhrála remízu s Interem, v závěru vyrovnal Naskos

Fotbalisté Slavie ve druhém kole Youth League pro hráče do 19 let překvapivě remizovali v Miláně s Interem 2:2 a navázali na úvodní vítězství 5:0 nad Bodö/Glimt. Pražané nad favoritem vedli po...

30. září 2025  19:23

Muchová prohrála bitvu s Anisimovovou, končí i Bouzková. Alcaraz slaví osmý titul

Karolína Muchová loňskou finálovou účast na tenisovém turnaji v Pekingu neobhájí. V osmifinále devětadvacetiletá olomoucká rodačka podlehla 6:1, 2:6, 4:6 světové čtyřce Amandě Anisimovové z USA. Ve...

30. září 2025  13:23,  aktualizováno  19:09

Osm skrečí za tři dny. Šílené, nejde to zvládnout, bouří se vyčerpaní tenisté

Sezonu začali na přelomu prosince a ledna v Austrálii a po skoro nepřetržitém zápolení se konečně dopracovali do fáze, kdy je čekají poslední dva měsíce. Jenže na závěr roku musí tenisté absolvovat...

30. září 2025

Zabavené choreo, pak strkanice. Slávističtí fanoušci se v centru Milána střetli s policií

Od našich zpravodajů v Itálii Před plánovaným pochodem strkanice s policisty přímo v centru města. Z milánského Piazza del Duomo se v úterý odpoledne rozléhal do okolních ulic, kde se nacházejí luxusní butiky světových značek,...

30. září 2025  18:14,  aktualizováno  18:56

Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Útočník Kirill Kaprizov podepsal s Minnesotou osmiletou smlouvu s celkovým příjmem 136 milionů dolarů, v přepočtu přes 2,8 miliardy korun, a bude nejlépe placeným hokejistou NHL. Roční odměna 17...

30. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:16

Ženám vládne senzační mistryně světa. Obětavá dříčka, která miluje javorový sirup

Magdeleine Vallieresovou před uplynulým víkendem neznali možná ani ti největší cyklističtí fajnšmekři. Ani k tomu nebyl důvod. Čtyřiadvacetiletá Kanaďanka se do té doby radovala z vítězství jen...

30. září 2025  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.