Proti vítězi minulého ročníku nižšího EuroCupu zaznamenal Veselý 13 bodů, Satoranský byl s téměř 29 minutami strávenými na hřišti nejvytíženějším hráčem zápasu, připsal si po pěti bodech a doskocích a přidal čtyři asistence.
Utkání se hrálo kvůli napjaté situaci v Izraeli v Sofii. Barcelonu střelecky táhl americký křídelník Will Clyburn, který při soutěžním debutu po příchodu z Virtusu Boloňa zaznamenal 23 bodů a 7 doskoků. Třináct bodů jako Veselý dal ještě rozehrávač Kevin Punter, český basketbalista zaznamenal ještě dvě asistence a jediný doskok. Nejlepším střelcem izraelského celku byl americký rozehrávač Antonio Blakeney s 20 body.
Elitní evropská soutěž má od této sezony nově 20 účastníků. Nepokračuje v ní Alba Berlín, staronovým účastníkem je Valencie a jako další nováček vedle Hapoelu přibyl tým Dubaj BC. Čistě mezinárodní celek sídlící v nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů při debutu zvítězil v domácí Coca-Cola Areně nad Partizanem Bělehrad 89:76. Nejlepším střelcem vítězného týmu, který vede slovinský kouč Jurica Golemac, byl lotyšský křídelník Davis Bertans.
Basketbalová Euroliga
1. kolo:
Dubaj BC - Partizan Bělehrad 89:76