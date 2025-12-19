Český reprezentant byl druhým nejlepším střelcem Barcelony po Kevinu Punterovi, jenž nasázel 43 bodů a vytvořil si osobní rekord v soutěži. Americký rozehrávač také poslal 0,1 sekundy před sirénou zápas do třetího prodloužení, v kterém už domácí, i díky výraznému příspěvku Satoranského, rozhodli.
Hostům nebyl nic platný výborný výkon Markuse Howarda, jenž proměnil šest ze sedmi trojek a nasbíral 33 bodů. Víc bodů, než daly oba týmy, dosud v žádném utkání v novodobé historii Euroligy nepadlo.
|
Nepostradatelný Satoranský řádil. Takové srdce jsem ještě neviděl, smekl kouč
Barceloně podruhé za sebou chyběl pivot Jan Veselý, který si v nedělním duelu španělské ligy s Manresou poranil kotník.
Satoranský odehrál přes 40 minut a kromě 23 bodů zaznamenal osm doskoků a šest asistencí. Barcelona zvítězila v Eurolize popáté za sebou a je druhá v tabulce s bilancí 12-5, jakou má i vedoucí Hapoel Tel Aviv.
Euroliga basketbalistů
17. kolo:
FC Barcelona - Baskonia 134:124 po třetím prodl. (za domácí Satoranský 23 bodů, 8 doskoků, 6 asistencí)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Procenta
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|17
|12
|5
|70,6
|2.
|FC Barcelona
|17
|12
|5
|70,6
|3.
|Valencie
|17
|11
|6
|64,7
|4.
|Panathinaikos Atény
|17
|11
|6
|64,7
|5.
|Fenerbahce Istanbul
|16
|10
|6
|62,5
|6.
|Monako
|17
|10
|7
|58,8
|7.
|Žalgiris Kaunas
|17
|10
|7
|58,8
|8.
|Crvena zvezda Bělehrad
|17
|10
|7
|58,8
|9.
|Real Madrid
|17
|10
|7
|58,8
|10.
|Olympiakos Pireus
|16
|9
|7
|56,3
|11.
|Milán
|17
|9
|8
|52,9
|12.
|Boloňa
|17
|8
|9
|47,1
|13.
|Dubaj BC
|17
|8
|9
|47,1
|14.
|Maccabi Tel Aviv
|17
|7
|10
|41,2
|15.
|Baskonia
|17
|6
|11
|35,3
|16.
|Anadolu Efes Istanbul
|17
|6
|11
|35,3
|17.
|Partizan Bělehrad
|17
|6
|11
|35,3
|18.
|Paříž
|17
|5
|12
|29,4
|19.
|Bayern Mnichov
|17
|5
|12
|29,4
|20.
|ASVEL
|17
|4
|13
|23,5