Tomáš Satoranský pomohl 23 body basketbalistům Barcelony ve strhujícím utkání Euroligy k vítězství nad Baskonií 134:124 po třetím prodloužení. Katalánský tým přitom v zápase s rivalem ze španělské nejvyšší soutěže většinou prohrával a ve druhé čtvrtině měl manko už 15 bodů.

Tomáš Satoranský v barvách Barcelony (vpravo) během utkání Euroligy. | foto: Profimedia.cz

Český reprezentant byl druhým nejlepším střelcem Barcelony po Kevinu Punterovi, jenž nasázel 43 bodů a vytvořil si osobní rekord v soutěži. Americký rozehrávač také poslal 0,1 sekundy před sirénou zápas do třetího prodloužení, v kterém už domácí, i díky výraznému příspěvku Satoranského, rozhodli.

Hostům nebyl nic platný výborný výkon Markuse Howarda, jenž proměnil šest ze sedmi trojek a nasbíral 33 bodů. Víc bodů, než daly oba týmy, dosud v žádném utkání v novodobé historii Euroligy nepadlo.

Nepostradatelný Satoranský řádil. Takové srdce jsem ještě neviděl, smekl kouč

Barceloně podruhé za sebou chyběl pivot Jan Veselý, který si v nedělním duelu španělské ligy s Manresou poranil kotník.

Satoranský odehrál přes 40 minut a kromě 23 bodů zaznamenal osm doskoků a šest asistencí. Barcelona zvítězila v Eurolize popáté za sebou a je druhá v tabulce s bilancí 12-5, jakou má i vedoucí Hapoel Tel Aviv.

Euroliga basketbalistů

17. kolo:

FC Barcelona - Baskonia 134:124 po třetím prodl. (za domácí Satoranský 23 bodů, 8 doskoků, 6 asistencí)
Anadolu Efes Istanbul - Dubaj BC 76:80
Žalgiris Kaunas - Partizan Bělehrad 109:68
Monako - Bayern Mnichov 103:77
Olympiakos Pireus - ASVEL 107:84
Crvena zvezda Bělehrad - Boloňa 90:89

Tabulka Euroligy mužů
PořadíTýmZVPProcenta
1.Hapoel Tel Aviv1712570,6
2.FC Barcelona1712570,6
3.Valencie1711664,7
4.Panathinaikos Atény1711664,7
5.Fenerbahce Istanbul1610662,5
6.Monako1710758,8
7.Žalgiris Kaunas1710758,8
8.Crvena zvezda Bělehrad1710758,8
9.Real Madrid1710758,8
10.Olympiakos Pireus169756,3
11.Milán179852,9
12.Boloňa178947,1
13.Dubaj BC178947,1
14.Maccabi Tel Aviv1771041,2
15.Baskonia1761135,3
16.Anadolu Efes Istanbul1761135,3
17.Partizan Bělehrad1761135,3
18.Paříž1751229,4
19.Bayern Mnichov1751229,4
20.ASVEL1741323,5
Když Češi září na lyžích. Úspěchy Strachové a Banka, skvělá Ledecká i Zabystřanův šok

Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví šampaňským.

Symbolicky v den, kdy slaví svátek Ester, napodobil největší českou lyžařskou hvězdu posledních let Jan Zabystřan. Senzačním triumfem v super-G ve Val Gardeně se zařadil do společnosti právě Ledecké,...

19. prosince 2025  18:05

Fernstädtová se blýskla ve SP. Poprvé v olympijské sezoně je na stupních vítězek

Anna Fernstädtová po dojezdu poslední jízdy.

Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru v Siguldě a poprvé v olympijské sezoně se dostala na stupně vítězek. Devětadvacetiletá česká reprezentantka tak...

19. prosince 2025  15:56,  aktualizováno 

