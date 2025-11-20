Veselý pilně pálil, se Satoranským ale byl i u smolného konce. Barcelona těsně padla

Autor: ,
  21:12
Basketbalista Jan Veselý vládl se 16 body střelcům ve čtvrtečním euroligovém střetnutí Barcelony s Anadolu Efes. Ale ani dosud nejlepší výkon českého pivota v sezoně nestačil jeho týmu k vítězství na bouřlivé istanbulské půdě. Španělský klub při obnovené premiéře trenéra Xaviho Pascuala prohrál těsně 73:74.

Jan Veselý z Barcelony se snaží v euroligovém duelu zablokovat Brice Desserta z Anadolu Efes. | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Rozhodující body hosté inkasovali ze dvou trestných hodů 0,3 sekundy před koncem zápasu. Francouzský rozehrávač Isaia Cordinier potrestal Veselého faul, o němž se rozhodčí ještě přesvědčili na videu, že se odehrál před vypršením hrací doby. Barceloně se po oddechovém čase pokus o bleskový koš nepovedl.

Veselý byl s osmi úspěchy i nejlépe doskakujícím hráčem zápasu a i v této činnosti si vytvořil sezonní maximum. Tomáš Satoranský zaznamenal osm bodů a pět asistencí.

Bartoň nominoval opory Barcelony, v týmu pro kvalifikaci MS je i nehrající Kyzlink

Na začátku poslední minuty zlomil český rozehrávač důležitou trojkou nerozhodný stav 70:70, ale v závěru další pokus zpoza oblouku minul a Cordienier si stihl vynutit faul.

Kouč Pascual se na lavičku Barcelony vrátil po devíti letech a v pondělí podepsal smlouvu do roku 2028. Jeho předchůdce Joana Peňarroyu klub odvolal po průměrném vstupu do sezony. Pod vedením dočasného kouče Óscara Orellany vyhrála Barcelona v minulém týdnu všechny tři zápasy - dva v Eurolize, kde má po 12. kole bilanci 7-5, a jeden v domácí soutěži.

Euroliga basketbalistů

12. kolo:

Anadolu Efes Istanbul - FC Barcelona 74:73 (za hosty Veselý 16 bodů, 8 doskoků, 1 asistence, Satoranský 8 bodů, 5 asistencí, 1 doskok)
20:15 Panathinaikos Atény - Dubaj BC
20:30 Milán - Hapoel Tel Aviv
20:45 Real Madrid - Žalgiris Kaunas

Tabulka Euroligy
1.Hapoel Tel Aviv118372,7
2.Crvena zvezda Bělehrad118372,7
3.Žalgiris Kaunas117463,6
4.Olympiakos Pireus117463,6
5.Panathinaikos Atény117463,6
6.Monako127558,3
7.FC Barcelona127558,3
8.Milán116554,5
9.Valencie116554,5
10.Fenerbahce Istanbul116554,5
11.Real Madrid115645,5
12.Paříž115645,5
13.Dubaj BC115645,5
14.Boloňa115645,5
15.Bayern Mnichov115645,5
16.Anadolu Efes Istanbul125741,7
17.Partizan Bělehrad114736,4
18.Maccabi Tel Aviv113827,3
19.Baskonia113827,3
20.Villeurbanne123925,0
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Veselý pilně pálil, se Satoranským ale byl i u smolného konce. Barcelona těsně padla

Jan Veselý z Barcelony se snaží v euroligovém duelu zablokovat Brice Desserta z...

Basketbalista Jan Veselý vládl se 16 body střelcům ve čtvrtečním euroligovém střetnutí Barcelony s Anadolu Efes. Ale ani dosud nejlepší výkon českého pivota v sezoně nestačil jeho týmu k vítězství na...

20. listopadu 2025  21:12

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Světový pohár v rychlobruslení Calgary 2025: program, výsledky, Češi

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City.

Druhou zastávkou Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně je kanadské Calgary. Soutěžit se bude od 22. do 23. listopadu. Do akce vyrazí Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. V přehledném textu...

20. listopadu 2025  20:11

Parrott, Ferguson či Höjlund. Kým se čeští soupeři v baráži mohou pochlubit?

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Ve svých kádrech nemají vyloženě hvězdy. Irové či Dánové, kteří se budou snažit zastavit české fotbalisty v baráži o postup na světový šampionát, spoléhají především na týmovou sílu stejně jako Češi....

20. listopadu 2025  19:16

Kvůli formátu si Lehečka nezvykl na kurt. Ale prohru na to svádět nechci, říkal

Jiří Lehečka se zlobí ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Od naší zpravodajky v Itálii Zkraje tiskové konference hlesl: „Snad teď kluci vyhrají čtyřhru a já budu moct na svůj zápas zapomenout a připravit se na další výzvu.“ Jenže nemůže. Čeští tenisté podlehli ve čtvrtfinále Davis Cupu...

20. listopadu 2025  18:42

Vzkaz fanoušků reprezentaci: Jedna výhra nás neumlčí. Podporu ale neukončíme

Čeští fanoušci se zlobí na fotbalisty, že před ně nepřišli na děkovačku.

Až čeští fotbalisté rozehrají v březnu barážové utkání s Irskem, budou mít zase v zádech aktivní fanoušky. „Budeme vás dál podporovat i v těžkých časech,“ vzkázala iniciativa Fanatismus Česko, která...

20. listopadu 2025  18:04

Rekordní pokuta. Slavia za chování fanoušků v Plzni zaplatí 600 000 korun

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600 000 korun za řádění fanoušků v ligovém utkání 15. kola v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

20. listopadu 2025  17:27,  aktualizováno  17:52

Mrázkovy dál srovnávají s mistry světa. Kontroverzního prvku se ale museli zbavit

Choreografický prvek volného tance Kateřiny a Daniela Mrázkových.

Mají za sebou už třetí sezonu krasobruslařské Grand Prix a nejspíš tu s nejvíce smíšenými pocity. Zatímco při té první se sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi rozkoukávali a při té druhé je mohl...

20. listopadu 2025  17:46

Davis Cup 2025: program finálového turnaje, výsledky, jak hráli Češi

Čeští tenisté před začátkem čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Čeští tenisté ve čtvrtfinále Davisova poháru neuspěli a končí po prohře 1:2 se Španělskem. Finálový turnaj v Boloni ovšem pokračuje. Jak si vedou ostatní týmy, výsledky i další podrobnosti najdete v...

20. listopadu 2025  17:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Vedení nestačilo, Češi končí ve čtvrtfinále. Bitvu se Španělskem rozhodla čtyřhra

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Čeští tenisté na první účast v semifinále Davis Cupu od roku 2014 nedosáhli, na finálovém turnaji v Boloni dohráli hned na úvod. Španělsku podlehli po bitvě 1:2, když jim nestačila výhra Jakuba...

20. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.