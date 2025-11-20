Veselý pilně pálil, se Satoranským ale byl i u smolného konce. Barcelona těsně padla

Rozhodující body hosté inkasovali ze dvou trestných hodů 0,3 sekundy před koncem zápasu. Francouzský rozehrávač Isaia Cordinier potrestal Veselého faul, o němž se rozhodčí ještě přesvědčili na videu, že se odehrál před vypršením hrací doby. Barceloně se po oddechovém čase pokus o bleskový koš nepovedl.
Veselý byl s osmi úspěchy i nejlépe doskakujícím hráčem zápasu a i v této činnosti si vytvořil sezonní maximum. Tomáš Satoranský zaznamenal osm bodů a pět asistencí.
|
Bartoň nominoval opory Barcelony, v týmu pro kvalifikaci MS je i nehrající Kyzlink
Na začátku poslední minuty zlomil český rozehrávač důležitou trojkou nerozhodný stav 70:70, ale v závěru další pokus zpoza oblouku minul a Cordienier si stihl vynutit faul.
Kouč Pascual se na lavičku Barcelony vrátil po devíti letech a v pondělí podepsal smlouvu do roku 2028. Jeho předchůdce Joana Peňarroyu klub odvolal po průměrném vstupu do sezony. Pod vedením dočasného kouče Óscara Orellany vyhrála Barcelona v minulém týdnu všechny tři zápasy - dva v Eurolize, kde má po 12. kole bilanci 7-5, a jeden v domácí soutěži.
Euroliga basketbalistů
12. kolo:
Anadolu Efes Istanbul - FC Barcelona 74:73 (za hosty Veselý 16 bodů, 8 doskoků, 1 asistence, Satoranský 8 bodů, 5 asistencí, 1 doskok)
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|11
|8
|3
|72,7
|2.
|Crvena zvezda Bělehrad
|11
|8
|3
|72,7
|3.
|Žalgiris Kaunas
|11
|7
|4
|63,6
|4.
|Olympiakos Pireus
|11
|7
|4
|63,6
|5.
|Panathinaikos Atény
|11
|7
|4
|63,6
|6.
|Monako
|12
|7
|5
|58,3
|7.
|FC Barcelona
|12
|7
|5
|58,3
|8.
|Milán
|11
|6
|5
|54,5
|9.
|Valencie
|11
|6
|5
|54,5
|10.
|Fenerbahce Istanbul
|11
|6
|5
|54,5
|11.
|Real Madrid
|11
|5
|6
|45,5
|12.
|Paříž
|11
|5
|6
|45,5
|13.
|Dubaj BC
|11
|5
|6
|45,5
|14.
|Boloňa
|11
|5
|6
|45,5
|15.
|Bayern Mnichov
|11
|5
|6
|45,5
|16.
|Anadolu Efes Istanbul
|12
|5
|7
|41,7
|17.
|Partizan Bělehrad
|11
|4
|7
|36,4
|18.
|Maccabi Tel Aviv
|11
|3
|8
|27,3
|19.
|Baskonia
|11
|3
|8
|27,3
|20.
|Villeurbanne
|12
|3
|9
|25,0