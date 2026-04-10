Bez zraněného Satoranského to Barceloně nejde, prohrála i v Monaku

  23:03
Basketbalisté FC Barcelona znovu bez rozehrávače Tomáše Satoranského prohráli v Eurolize třetí zápas za sebou. Španělský tým podlehl 86:93 domácímu Monaku, které je jeho přímým konkurentem v boji o účast v předkole play off, a nezabránil tomu ani autor osmi bodů a pěti doskoků Jan Veselý.

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem. | foto: Josep LAGO / AFP Profimedia.cz

Zatímco Monako si zajistilo pokračování sezony, Barceloně patří v neúplné tabulce s bilancí 20-17 desáté místo znamenající poslední postupovou pozici. Kolo před koncem má o jedinou výhru méně Dubaj, která porážku rivala nevyužila a podlehla v sarajevském azylu tureckému týmu Anadolu Efes Istanbul 69:85.

Barcelona má s nováčkem soutěže horší vzájemnou bilanci a program základní části zakončí příští pátek domácím zápasem proti Bayernu.

Satoranský ze zdravotních důvodů chyběl ve třetím soutěžním zápase za sebou.

Euroliga basketbalistů - 37. kolo

AS Monako - FC Barcelona 93:86 (za hosty Veselý 8 bodů a 5 doskoků)
Dubaj BC - Anadolu Efes Istanbul 69:85
Partizan Bělehrad - Žalgiris Kaunas 74:83
Virtus Boloňa - Baskonia 72:82
ASVEL Lyon-Villeurbanne - Crvena zvezda Bělehrad 93:106

Tabulka

1.Olympiakos Pireus37251267,6
2.Valencie BC37241364,9
3.Real Madrid37231462,2
4.Fenerbahce Istanbul37231462,2
5.Hapoel Tel Aviv36221461,1
6.Žalgiris Kaunas37221559,5
7.AS Monako37211656,8
8.Crvena zvezda Bělehrad37211656,8
9.Panathinaikos Atény37211656,8
10.FC Barcelona37201754,1
11.Dubaj BC37191851,4
12.Maccabi Tel Aviv36181850
13.Olimpia Milán37172045,9
14.Bayern Mnichov37172045,9
15.Paris Basketball 37152240,5
16.Partizan Bělehrad37152240,5
17.Baskonia37132435,1
18.Virtus Boloňa37132435,1
19.Anadolu Efes Istanbul37122532,4
20.ASVEL Lyon-Villeurbanne3782921,6
