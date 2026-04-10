Bez zraněného Satoranského to Barceloně nejde, prohrála i v Monaku

Zatímco Monako si zajistilo pokračování sezony, Barceloně patří v neúplné tabulce s bilancí 20-17 desáté místo znamenající poslední postupovou pozici. Kolo před koncem má o jedinou výhru méně Dubaj, která porážku rivala nevyužila a podlehla v sarajevském azylu tureckému týmu Anadolu Efes Istanbul 69:85.
Barcelona má s nováčkem soutěže horší vzájemnou bilanci a program základní části zakončí příští pátek domácím zápasem proti Bayernu.
Satoranský ze zdravotních důvodů chyběl ve třetím soutěžním zápase za sebou.
Euroliga basketbalistů - 37. kolo
AS Monako - FC Barcelona 93:86 (za hosty Veselý 8 bodů a 5 doskoků)
Tabulka
|1.
|Olympiakos Pireus
|37
|25
|12
|67,6
|2.
|Valencie BC
|37
|24
|13
|64,9
|3.
|Real Madrid
|37
|23
|14
|62,2
|4.
|Fenerbahce Istanbul
|37
|23
|14
|62,2
|5.
|Hapoel Tel Aviv
|36
|22
|14
|61,1
|6.
|Žalgiris Kaunas
|37
|22
|15
|59,5
|7.
|AS Monako
|37
|21
|16
|56,8
|8.
|Crvena zvezda Bělehrad
|37
|21
|16
|56,8
|9.
|Panathinaikos Atény
|37
|21
|16
|56,8
|10.
|FC Barcelona
|37
|20
|17
|54,1
|11.
|Dubaj BC
|37
|19
|18
|51,4
|12.
|Maccabi Tel Aviv
|36
|18
|18
|50
|13.
|Olimpia Milán
|37
|17
|20
|45,9
|14.
|Bayern Mnichov
|37
|17
|20
|45,9
|15.
|Paris Basketball
|37
|15
|22
|40,5
|16.
|Partizan Bělehrad
|37
|15
|22
|40,5
|17.
|Baskonia
|37
|13
|24
|35,1
|18.
|Virtus Boloňa
|37
|13
|24
|35,1
|19.
|Anadolu Efes Istanbul
|37
|12
|25
|32,4
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|37
|8
|29
|21,6