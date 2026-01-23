Barcelona uspěla i ve Francii. Satoranský pálil za tři, pomohl i Veselý

  23:22
Basketbalisté FC Barcelona s Tomášem Satoranským a Janem Veselým vyhráli v Eurolize v Lyonu nad domácím ASVEL 98:91. Čeští reprezentanti k vítězství nad posledním týmem tabulky přispěli dohromady 17 body, hlavním strůjcem úspěchu byl ale americký rozehrávač Kevin Punter, autor 31 bodů.

Tomáš Satoranský z FC Barcelona u míče, spolupracuje s Willym Hernangómezem. | foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Satoranský zaznamenal 11 bodů a po šesti euroligových zápasech se dočkal dvouciferného výkonu. Přidal pět asistencí a čtyři doskoky. Český rozehrávač trefil všechny tři tříbodové střely a vedle Puntera jej v barcelonském týmu střelecky předčil už jen Tornike Šengelija s 22 body. Veselý si připsal vedle šesti bodů čtyři doskočené míče a tři asistence.

Barcelona vyhrála devátý z posledních deseti soutěžních zápasů a v Eurolize má po 24. kole stejnou bilanci jako třetí Real Madrid (16-8).

Euroliga basketbalistů - 24. kolo

ASVEL Lyon-Villeurbanne - FC Barcelona 91:98 (za hosty Satoranský 11 bodů, 5 asistencí, 4 doskoky, Veselý 6 bodů, 4 doskoky, 3 asistence)
Fenerbahce Istanbul - Baskonia 84:71
Partizan Bělehrad - Hapoel Tel Aviv 104:101 po prodl.
Virtus Boloňa - Crvena zvezda Bělehrad 93:102

Tabulka:

1.Hapoel Tel Aviv2316769,6
2.Fenerbahce Istanbul2316769,6
3.Real Madrid2416866,7
4.FC Barcelona2416866,7
5.Olympiakos Pireus2315865,2
6.AS Monako2415962,5
7.Valencie BC2415962,5
8.Žalgiris Kaunas24141058,3
9.Panathinaikos Atény24141058,3
10.Crvena zvezda Bělehrad24141058,3
11.Virtus Boloňa24111345,8
12.Olimpia Milán24111345,8
13.Dubaj BC24111345,8
14.Maccabi Tel Aviv24101441,7
15.Bayern Mnichov2491537,5
16.Baskonia2481633,3
17.Partizan Bělehrad2481633,3
18.Paris Basketball2371630,4
19.Anadolu Efes Istanbul2461825
20.ASVEL Lyon-Villeurbanne2461825

