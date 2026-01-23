Satoranský zaznamenal 11 bodů a po šesti euroligových zápasech se dočkal dvouciferného výkonu. Přidal pět asistencí a čtyři doskoky. Český rozehrávač trefil všechny tři tříbodové střely a vedle Puntera jej v barcelonském týmu střelecky předčil už jen Tornike Šengelija s 22 body. Veselý si připsal vedle šesti bodů čtyři doskočené míče a tři asistence.
Barcelona vyhrála devátý z posledních deseti soutěžních zápasů a v Eurolize má po 24. kole stejnou bilanci jako třetí Real Madrid (16-8).
Euroliga basketbalistů - 24. kolo
ASVEL Lyon-Villeurbanne - FC Barcelona 91:98 (za hosty Satoranský 11 bodů, 5 asistencí, 4 doskoky, Veselý 6 bodů, 4 doskoky, 3 asistence)
Tabulka:
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|23
|16
|7
|69,6
|2.
|Fenerbahce Istanbul
|23
|16
|7
|69,6
|3.
|Real Madrid
|24
|16
|8
|66,7
|4.
|FC Barcelona
|24
|16
|8
|66,7
|5.
|Olympiakos Pireus
|23
|15
|8
|65,2
|6.
|AS Monako
|24
|15
|9
|62,5
|7.
|Valencie BC
|24
|15
|9
|62,5
|8.
|Žalgiris Kaunas
|24
|14
|10
|58,3
|9.
|Panathinaikos Atény
|24
|14
|10
|58,3
|10.
|Crvena zvezda Bělehrad
|24
|14
|10
|58,3
|11.
|Virtus Boloňa
|24
|11
|13
|45,8
|12.
|Olimpia Milán
|24
|11
|13
|45,8
|13.
|Dubaj BC
|24
|11
|13
|45,8
|14.
|Maccabi Tel Aviv
|24
|10
|14
|41,7
|15.
|Bayern Mnichov
|24
|9
|15
|37,5
|16.
|Baskonia
|24
|8
|16
|33,3
|17.
|Partizan Bělehrad
|24
|8
|16
|33,3
|18.
|Paris Basketball
|23
|7
|16
|30,4
|19.
|Anadolu Efes Istanbul
|24
|6
|18
|25
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|24
|6
|18
|25