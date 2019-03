Bayern slaví důležitou výhru, Spanulis jubileum a Navarro důchod

Basket

Zvětšit fotografii Juan Carlos Navarro hrál a střílel za Barcelonu dvě dekády, před zápasem s Realem Madrid se klub rozloučil s jeho číslem 11. | foto: Euroleague.net

dnes 21:53

Pokud chce do play off, musí Bayern Mnichov vyhrávat. A to se mu v pátečním duelu basketbalové Euroligy v Podgorici povedlo. Večer patří dvěma oslavencům. Vassilis Spanulis, kapitán Olympiakosu, nastoupil k 300. utkání v nejlepší evropské soutěži. A Juan Carlos Navarro se od Barcelony dočkal vyřazení svého čísla 11.

Aktualizujeme Vstoupit do diskuse

Juan Carlos Navarro je mnohonásobným rekordmanem Euroligy i španělské ligy ACB, v Barceloně sloužil dlouhá léta jako kapitán. A tak je namístě, že ním katalánský velkoklub velkolepě loučí. Původně měla sláva proběhnout dokonce už na konci listopadu, ale úmrtí Navarrova otce ji odsunulo o několik měsíců. La Bomba se stal pátým basketbalistou FC Barcelona, jemuž se dostává nejvyšší pocty, následoval Juana Antonia San Epifania neboli Epiho, Nacha Solozabal, Andrese Jimeneze a Roberta Duenase. Barcelona oslavila kariéru Juana Carlose Navarra: Bayern uspěl v Podgorici 89:75 a po 24. kole srovnal svou bilanci na 12-12. Německý šampion zpevnil po pauze obranu a z vyrovnaného skóre černohorskému celku odskočil. Vladimir Lučič vévodil vítězům 18 body a sedmi doskoky, Danilo Barthel přidal 16 bodů a Nemanja Dangubič 13 bodů. Derrick Williams stihl kromě devíti bodů i sedm doskoků. Edwin Jackson vedl Budučnost 19 body (trojky 5/7), Norris Cole ho podpořil 12 body. Euroliga mužů - 24. kolo Budučnost Podgorica - Bayern Mnichov 75:89 20:30 Olympiakos Pireus - CSKA Moskva 21:00 FC Barcelona - Real Madrid .