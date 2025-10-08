Wembanyamaová sestřelila Levhartice, Pospíšilová zase KP Brno. Padly i Žabiny

Basketbalistky Žabin Brno po neúspěchu v kvalifikaci o účast v elitní Eurolize neuspěly ani na úvod nižšího Eurocupu a na palubovce belgického týmu Castors Braine prohrály 72:80. Porážkami vstoupili do soutěže také další dva čeští účastníci, oba v domácích halách - KP Brno podlehlo Montpellieru s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou vysoko 60:88, Chomutov prohrál 65:73 s kosovským týmem KBF Peč, za který se 27 body zaskvěla Eve Wembanyamaová, sestra francouzské hvězdy NBA.
Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup),...

Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup), Levhartice Chomutov - Peja (Kosovo). Domácí Kateřina Bartoňová se probíjí přes Evu Wembanyamaovou. | foto: Petr BílekMAFRA

Žabiny v Belgii zvrátily jedenáctibodové manko ze druhé čtvrtiny, ale trhák se jim ve třetí části nepovedl. Vyrovnanou koncovku rozhodl domácí tým od stavu 70:70 devítibodovou šňůrou, na které se sedmi body podílela americká pivotka De Yona Gastonová.

Byla také s 23 body nejlepší střelkyní zápasu, v brněnském dresu vedla statistiku se 14 body a čtyřmi trojkami francouzská rozehrávačka Zoe Wadouxová.

Šampionky z USK se po půli rozparádily. Na úvod Euroligy přehrály Bourges

Chomutovským basketbalistkám nestačil povedený výkon rozehrávačky Kateřiny Bartoňové, které k 15 asistencím a 10 doskokům scházely dva body k zisku triple doublu.

Severočešky vedly ve druhé čtvrtině o 16 bodů (37:21), ale do konce třetí části o náskok přišly a závěr nezvládly. V utkání nedokázaly ubránit křídelní hráčku se slavným jménem, mladší sestra jedničky draftu NBA Victora Wembanyamy ze San Antonia si k 27 bodům pomohla i čtyřmi trojkami. Její americká spoluhráčka Jacaira Allenová zaznamenala 18 bodů a 12 doskoků.

Sarah Sekaová z Levhartic Chomutov se snaží zakončit přes bránící Eve Wembanyamaovou z celku KBF Peja 03.

Julie Pospíšilová z Monpellieru zakončuje v zápase s KP Brno v Eurocupu.

Královopolské basketbalistky hrály s Montpellierem vyrovnanou partii jen v první čtvrtině. Od druhé měly potíže s obranou soupeře, poločas prohrály o 20 bodů a soupeř si vysoké vítězství pohlídal.

Pospíšilová byla s 16 body třetí nejlepší střelkyní francouzského týmu za Američankami Qadashah Hoppieovou, jež dala pět trojek, a Samanthou Breenovou, obě zaznamenaly po 18 bodech. V domácím dresu měla ještě o bod lepší bilanci Anežka Kopecká.

Evropský poháru FIBA basketbalistek

1. kolo:

Skupina A:
Castors Braine - Žabiny Brno 80:72 (23:19, 42:43, 60:60)
Nejvíce bodů: Gastonová 23, Courthiauová 17, Millerová 10 - Wadouxová 14, Evansová 12, Spanuová 11

Skupina F:
Chomutov - Peč (Kosovo) 65:73 (19:16, 38:28, 48:47)
Nejvíce bodů: Fučíková a Brejchová po 14, Krejzová 10 - Wembanyamaová 27, Allenová 18, Lawrenceová 14

Skupina H:
KP Brno - Montpellier 60:88 (21:28, 33:53, 53:73)
Nejvíce bodů: A. Kopecká 19, Swartzová a Calvertová po 8 - Hoppieová a Breenová po 18, Pospíšilová 16

