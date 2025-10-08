Wembanyamaová sestřelila Levhartice, Pospíšilová zase KP Brno. Padly i Žabiny

Žabiny v Belgii zvrátily jedenáctibodové manko ze druhé čtvrtiny, ale trhák se jim ve třetí části nepovedl. Vyrovnanou koncovku rozhodl domácí tým od stavu 70:70 devítibodovou šňůrou, na které se sedmi body podílela americká pivotka De Yona Gastonová.
Byla také s 23 body nejlepší střelkyní zápasu, v brněnském dresu vedla statistiku se 14 body a čtyřmi trojkami francouzská rozehrávačka Zoe Wadouxová.
Šampionky z USK se po půli rozparádily. Na úvod Euroligy přehrály Bourges
Chomutovským basketbalistkám nestačil povedený výkon rozehrávačky Kateřiny Bartoňové, které k 15 asistencím a 10 doskokům scházely dva body k zisku triple doublu.
Severočešky vedly ve druhé čtvrtině o 16 bodů (37:21), ale do konce třetí části o náskok přišly a závěr nezvládly. V utkání nedokázaly ubránit křídelní hráčku se slavným jménem, mladší sestra jedničky draftu NBA Victora Wembanyamy ze San Antonia si k 27 bodům pomohla i čtyřmi trojkami. Její americká spoluhráčka Jacaira Allenová zaznamenala 18 bodů a 12 doskoků.
Sarah Sekaová z Levhartic Chomutov se snaží zakončit přes bránící Eve Wembanyamaovou z celku KBF Peja 03.
Královopolské basketbalistky hrály s Montpellierem vyrovnanou partii jen v první čtvrtině. Od druhé měly potíže s obranou soupeře, poločas prohrály o 20 bodů a soupeř si vysoké vítězství pohlídal.
Pospíšilová byla s 16 body třetí nejlepší střelkyní francouzského týmu za Američankami Qadashah Hoppieovou, jež dala pět trojek, a Samanthou Breenovou, obě zaznamenaly po 18 bodech. V domácím dresu měla ještě o bod lepší bilanci Anežka Kopecká.
Evropský poháru FIBA basketbalistek
1. kolo:
Skupina A:
Skupina F:
Skupina H: