Nymburku startuje play off Eurocupu. Polský vicemistr je velká výzva

Ženský Eurocup jako první z evropských pohárů dospěl do fáze, kdy každá chyba může znamenat konec. Mezi čtyřiadvacítkou týmů kvalifikovaných do vyřazovacích bojů však Nymburk nemá moc výhodné postavení. Po dohrání základních skupin se totiž všechny týmy seřadily do celkového pořadí. První až osmý tým mají jistotu postupu do fáze Final 16, týmy na 9. až 24. místě o něj musí bojovat. A Nymburk do play-off vstupuje až jako číslo 22.

Třetí místo ve skupině s bilancí 3-3 a záporným skóre -18 odsoudilo Nymburk k dvojutkání s polským vicemistrem Artego Bydgoszcz. Ten v posledních letech zažívá dobu svého zatím největšího rozkvětu. Při své loňské premiéře v Eurocupu dokráčel do stejné fáze jako letos, kde ale nestačil na francouzský celek Basket Carolo.

To by mohlo nymburským basketbalistkám dávat naději, ale v soubojích kdo s koho se postaví proti zkušenému celku, který spoléhá na jádro hráček s průměrným věkem přes 30 let.

Pozor si Středočešky budou muset dávat především na americkou šestatřicetiletou rozehrávačku s polským pasem Julii McBrideovou, která si na hřišti velmi dobře rozumí s pivotkou Draganou Stankovičovou. Ta zatím v Eurocupu zapisuje v průměru double double za 14 bodů a 10,2 doskoku.

„My se samozřejmě pokusíme vyhrát. Ale je to play-off Eurocupu a žádná legrace. Zkusíme eliminovat McBride a přeskákat pivotky soupeře. Pak bychom mohli mít šanci na dobrý výsledek,“ naznačuje trenér Daniel Kurucz pro klubový web, kudy by mohla vést cesta k úspěchu.

Podle dosavadních statistik by mohl mít Nymburk šanci při rychlé hře podpořené kvalitním útočným doskokem.

Kvůli čtvrtečnímu souboji se měnil jízdní řád Ženské basketbalové ligy. Nymburk měl už v sobotu nastoupit k vypjatému souboji o průběžné druhé ligové místo na půdě KP Brno. Soupeře, který letos také zasáhl do Eurocupu, úspěšně požádal o přeložení zápasu na neděli.

Pikantní je, že za brněnský celek by už měla nastoupit reprezentantka Lenka Bartáková, která se vrací z angažmá v Minsku.

Lenka Bartáková na tréninku českých basketbalistek

Jelikož ale v České republice naposledy oblékala dres právě Nymburka, byl souhlas středočeského klubu nutnou podmínkou k jejímu přestupu. Středočešky daly svolení obratem, i když je jasné, že tím svého nedělního soka výrazně posílily.

„Oba tyto akty ukazují, že férový sportovní přístup a fair-play hra ještě z českých a moravských palubovek nevymizely,“ kvituje Kurucz, který je zároveň guvernérem AŽLK.

Týden, v němž bude bojovat o postup v Eurocupu i hájit druhé místo v ŽBL, zakončí Nymburk ve čtvrtek 10. ledna v Polsku. Radovat z postupu se bude ten tým, který v součtu dvou odehraných zápasů dosáhne lepšího výsledku.